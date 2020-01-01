سالم الدوسري يستعيد ذكرياته في الليجا مع زيدان وبنزيما

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 إبريل

استعاد سالم الدوسري نجم الهلال ذكريات تواجده مع نادي فياريال الإسباني، ذلك عبر نشر صور ومقاطع فيديو على حسابه الرسمي في إنستجرام.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا كان قد انتقل إلى فريق الغواصات الصفراء في يناير 2018 بالإعارة لمدة 6 أشهر من الهلال، وقد خاض معه مباراة واحدة في الليجا كانت ضد ريال مدريد وانتهت بالتعادل 2-2.

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النجم السعودي وثق تجربته مع فياريال عبر 50 صورة بدأت مع لحظة توقيعه للفريق ومشاركته في التدريبات والمباريات واحتفال اللاعبين به، وتضمنت الصور صورتين مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ومهاجم الفريق كريم بنزيما الذي تبادل معه القمصان.

ويُعد الدوسري أحد أبرز نجوم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وقد لعب دورًا بارزًا في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019 وشارك معه في كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.