الهلال يستقر على استعادة لاعبه المعار من الرائد

الفريق بدأ التخطيط للموسم القادم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن استقرار إدارة الهلال على استعادة لاعب الفريق المعار "محمد الدوسري" من الرائد الموسم القادم.

الظهير الأيمن صاحب الـ21 عامًا كان قد انتقل بداية الموسم الجاري إلى الرائد بالإعارة لموسم واحد، وقد خاض معه 11 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم.

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ويُجيد الدوسري اللعب في مركزي الظهير والجناح الأيمن، وهو أحد عناصر منتخب السعودية للشباب تحت 20 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الهلالية تُعد تقريرًا متكاملًا حول اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى سيُقدم نهاية الموسم الجاري إلى المدرب رازفان لوشيسكو لاتخاذ القرار النهائي بشأنهم.

ويمتلك الهلال عددًا كبيرًا من اللاعبين المعارين في الدوري السعودي، وأبرزهم متعب المفرج مدافع الشباب وأحمد أشرف لاعب الفيصلي ومنذر العتيبي الذي انضم بالإعارة إلى التعاون خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.