ثلاثة أسباب تُبقي الشلهوب في الرياض بعد تراجع الهلال عن "حل الطوارئ"

اللاعب أجرى المسحة الطبية تمهيدًا لسفره إلى الدوحة

تراجع نادي الهلال السعودي عن "حل الطوارئ" الذي لجأ له بعد إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وهو استدعاء محمد الشلهوب وإعادته من اعتزاله كرة القدم لتعويض النقص واللعب معه في مبارياته ضمن دوري أبطال آسيا 2020.

بطل الدوري السعودي كان قد تعرض لعاصفة من الإصابات بفيروس كورونا طالت 16 من لاعبيه بجانب سعود كريري مدير الكرة بالنادي وعددًا من عناصر جهازه الفني، وذلك فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال الموسم من دوري أبطال آسيا.

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وقد أجرى الشلهوب المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في السعودية خلال اليومين السابقين تمهيدًا لسفره إلى الدوحة، لكن النادي تراجع عن ذلك القرار ولذا سيبقى اللاعب في الرياض يُتابع مباريات فريقه على شاشة التلفاز.

ويأتي قرار الهلال الجديد حسب صحيفة الرياضية السعودية نتيجة ثلاثة أسباب، الأول هو تأهل الفريق لدور الـ16 من البطولة القارية رسميًا بتعادله مع شاهر خودرو سلبيًا يوم أمس في مباراة لم يتواجد خلالها على دكة بدلائه سوى ثلاثة لاعبين بينهم حارسي مرمى.

والسبب الثاني هو تغيير البروتوكول الطبي المطبق بواسطة الاتحاد الآسيوي في دوري أبطال آسيا، إذ لم يعد العزل الطبي لمدة 14 يومًا إجباريًا على المصابين بكورونا قبل عودتهم للعب، بل قرر الاتحاد منح المصاب الضوء الأخضر للعودة حال أجرى مسحتين طبيتين وظهرت نتائجهما سلبية.