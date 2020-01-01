محمد جحفلي: مباراة "الجحفلة" أمام النصر هي المواجهة التي لا تُنسى

حوار شيق مع مدافع الهلال

أجرى محمد جحفلي مدافع الهلال حوارًا شيقًا مع حساب "شجاع" على إنستجرام اختار خلاله أفضل اللاعبين السعوديين خلال السنوات الـ15 الأخيرة والمباراة التي لا ينساها وأفضل الأجانب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وجوانب أخرى.

المدافع السعودي أكد أن مباراة "الجحفلة" أمام النصر عام 2015 هي المواجهة التي لا ينساها أبدًا، كما اختار زميله أندريه كاريلو كأفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي.

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وأضاف مجيبًا حول أسئلة أخرى "سالم الدوسري هو اللاعب السعودي الذي يستحق الاحتراف حاليًا".

"ياسر القحطاني هو أذكى لاعب عاصرته طوال مسيرتي الكروية وهو إلى جانب محمد الشلهوب ومحمد نور أفضل اللاعبين السعوديين خلال الـ15 عامًا الأخيرة".

"مباراة "الجحفلة" أمام النصر عام 2015 هي المواجهة التي لا أنساها أبدًا".