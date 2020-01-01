لماذا يرتدي الهلال السعودي القميص الأزرق؟

اشتُهِر الهلال بارتداء القميص الأزرق عبر تاريخه، في هذا التقرير نستعرض معًا الأسباب التي قادت إدارة الزعيم لاتخاذ هذا اللون شعارًا للنادي..

لطالما كان القميص الأزرق من العلامات المميزة لنادي الهلال السعودي عبر تاريخه الطويل، ودائمًا ما تم اعتماد عددًا من الألقاب والأسماء المستعارة وفقًا لهذا اللون الخاص جدًا.

تاريخ طويل للهلال يجعله زعيم الأندية السعودية فهو أكثر الأندية تحقيقاً لبطولة الدوري السعودي الممتاز (12 مرة)، ولبطولة كأس ولي العهد (8 مرات)، ولبطولة كأس الاتحاد السعودي (7 مرات)، كما أنه أكثر الأندية السعودية تحقيقاً للبطولات الخارجية (13 بطولة خليجية وعربية وآسيوية).

كما إنه أكثر الأندية الآسيوية تحقيقاً للألقاب الآسيوية (ستة ألقاب في ثلاث مسابقات مختلفة)، وهو أول نادٍ يحصل على بطولة الدوري السعودي الممتاز وأول نادٍ سعودي يحصل على بطولة آسيوية، وقد حصل على لقب نادي القرن الآسيوي بكل جدارة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا.. مراحل تغير وتطور شعار نادي الهلال السعودي على مدار التاريخ

في هذا التقرير نتعرف سويًا على سبب ارتداء الهلال للقميص الأزرق..

لماذا يرتدي الهلال القميص الأزرق؟

تغير شعار الهلال في 4 مناسبات عبر تاريخه، فمرّ بالمراحل الآتية:

أول شعار للفريق كان يحمل اللون الأزرق مع الأبيض، ويحتوي من الداخل على رمز الهلال بجانب كرة القدم، مع تواجد كلمة نادي الهلال الرياضي بجانب شعار المملكة العربية السعودية، وتاريخ التأسيس بالتاريخ الهجري- .

- الشعار الثاني للزعيم كان بنفس اللونين الأزرق والأبيض أيضًا ولكن بشكل مُغاير، حيث حمل اسم "نادي الهلال الرياضي" وتاريخ التأسيس الهجري، بجانب "الرياض – المملكة العربية السعودية".

- الشعار الثالث والذي استمر لسنوات طويلة، تواجد فيه شكل الهلال والنخلة التي ترمز إلى المملكة العربية السعودية، بجانب اسم النادي باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للمرة الأولى، وتم اضافة كلمات (رياضي – ثقافي – اجتماعي).

- الشعار الرابع والحالي فحافظ على تواجد شكل الهلال وبداخله كرة قدم بجانب اسم النادي باللغة الإنجليزية وتاريخ التأسيس بالإنجليزية أيضًا، وهو الشعار المتواجد على قمصان وجدران الفريق حتى الآن.

وقد أراد مؤسسوا الهلال في عام 1956 أن يختاروا لونًا ذات طابع خاص يُميزه عن غيره من الأندية السعودية، فما كان لهم سوى أن يختاروا اللون الأزرق، الذي لم يكن يرتديه أي نادٍ آخر في تلك الفترة داخل السعودية، ولم يكن مشهورًا على الصعيد العربي أيضًا.