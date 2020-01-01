خاص | شاموسكا: سعيد بمشاركتي في لقب الهلال الآسيوي، ولهذا خسرنا الدوري السعودي

المدرب البرازيلي يُجري حوارًا خاصًا مع جول يكشف به عديد كواليس تجربته القصيرة مع الهلال

أجرى البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لنادي الفيصلي السعودي حوارًا مع جول النسخة البرازيلية تحدث خلاله عن تجربته القصيرة مع الهلال ، حين استعاره الزعيم ليُتم معه موسم 2018-2019، مبديًا سعادته بتلك المغامرة السريعة وحقيقة أنه لعب دورًا في تتويج الفريق الأزرق بدوري أبطال آسيا 2019.

صاحب الـ55 عامًا تحدث في الجزء الأول من حواره الخاص مع جول حول تجربته في الدوري السعودي وعوامل النجاح والفارق بينه وبين الدوري القطري الذي تواجد به لمدة ثلاث سنوات.

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شاموسكا أوضح أن إعارته للهلال كانت مفيدة ماليًا للفيصلي، مضيفًا "الهلال في نهاية موسمي الأول مع الفيصلي كان لديه فرصة عظيمة للفوز بلقب الدوري السعودي، لكنه عانى من تراجع حاد في المستوى وكان مازال يلعب في دوري أبطال آسيا".

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"تقدموا بعرض للنادي لاستعارتي، كنا في وضع مريح ولذا وافق النادي على عرضهم الذي كان جيدًا من الناحية المالية، إذ حصل الفيصلي على 800 ألف دولار مقابل شهر واحد أقضيه مع الهلال".

تابع حول تجربته مع الفريق "حظيت بفرصة قيادة الفريق في مباراتين من دوري أبطال آسيا وقد ضمنت له صدارة المجموعة وفي النهاية تُوج الفريق بطلًا للقارة. كنت سعيدًا وكان جيدًا لي أن أساهم في هذا النجاح، وقد حاربنا على لقب الدوري السعودي حتى النهاية، نجحت خلال فترة قصيرة في تحسين وتطوير مستوى الفريق بوضوح".

وعن سبب خسارة الدوري، قال شاموسكا "خسارة المباراة الأولى لي مع الهلال لعبت دورًا كبيرًا في ذلك، كانت بعد أن توليت المهمة بـ48 ساعة، لا أقول الآن أننا كنا سنفوز لكن رد فعل المجموعة كان سيكون أفضل لو أتيحت لي فرصة العمل لفترة أطول، أسبوع مثلًا، كنت لن أكتفي بالعمل على الجانب النفسي وهو مهم جدًا، لكن أيضًا على النهج التكتيكي وطريقة اللعب".

المدرب أشاد كثيرًا بمواطنه وعمله خلال تلك الفترة، بقوله "حظيت بميزة عظيمة خلال وجودي مع الهلال، وهي تواجد كارلوس إدواردو الذي كان قائدًا عظيمًا وساعدني كثيرًا".

أخيرًا أجاب شاموسكا على سؤال جول حول ما الذي يُمكن فعله لإنقاذ حظوظ فريق ما خلال تلك الفترة القصيرة قائلًا عن تجربته مع الهلال "أولًا يجب تشخيص سبب المشكلة، الهلال كان فريقًا ممتازًا يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ما حدث أنهم فقدوا أندريه كاريلو للإصابة وهو لاعب مهم جدًا".

أضاف "مهمتي كانت العمل على الجانب النفسي وإعادة بناء الفريق من ذلك الجانب لأنهم كانوا يمرون بأوقات صعبة وفقدان للثقة، بجانب تكثيف التدريبات وإعادة اللاعبين لحساسية المباريات، لأن الجهاز الفني السابق اعتمد أسلوب المداورة لمواجهة الإصابات خاصة في ظل جدول المباريات المضغوط، لكن ذلك ورغم أنه حافظ على اللاعبين من الإصابة إلا أنه أفقدهم حساسية المباريات، استعادتهم حساسية المباريات وكثافة التدريبات جعلتهم يعودون لتقديم كرة القدم التي قدموها بداية الموسم مع جورجي جيسوس".