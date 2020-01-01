أخبار الهلال اليوم | 5 غائبين عن الكلاسيكو، وجوميس يُريد عودة النصر لمستواه

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 26 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

5 غائبين من الهلال عن كلاسيكو الاتحاد

غاب 5 لاعبين عن تدريب الهلال الأخير استعدادًا لمواجهة الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي مساء اليوم السبت.

إذ أدى كل من عبد الله المعيوف، علي البليهي، ياسر الشهراني، مدالله العليان وفواز الطريس تدريبات خاصة ببرامجهم العلاجية والتأهيلية المختلفة ولم يُشاركوا في المران الجماعي الذي قاده المدرب رازفان لوشيسكو مما أكد غيابهم عن مباراة الليلة في الرياض.

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جوميس: أريد عودة النصر إلى مستواه

قال بافيتمبي جوميس نجم هجوم الهلال أنه يتمنى عودة النصر إلى مستواه لعودة المنافسة إلى الدوري السعودي.

ياليت بعض إعلام #الهلال يقتدون بلاعب #الهلال غوميز الذي يعي معنى المنافسة مع النصر ويملك روح الفرسان



Thank you @BafGomis pic.twitter.com/Oe2Yw5pYM4 — 🇸🇦 خالد أبوغانم 🇸🇦 (@alghanim70) December 24, 2020

أحد مشجعي العالمي استوقف المهاجم الفرنسي وسأله إن كان يرغب بالانضمام للنصر، فضحك ثم قال "أريد أن يعود النصر إلى مستواه، لأن المنافسة في الدوري تحتاج أن يكون الهلال والنصر في قمة مستواهما".

فهد المولد بديل أمام الهلال

أفادت عدة مصادر صحفية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد قرر عدم البدء بنجمه فهد المولد أمام الهلال لعدم جاهزيته البدنية والفنية بنسبة 100% نظرًا لعودته القريبة من الإصابة.

وأوضحت صحيفة الاقتصادية أن المدرب البرازيلي قرر وضع المولد وهو هداف الاتحاد ضد الهلال في دوري المحترفين السعودي على مقاعد البدلاء.

مدير دائرة الحكام: سعداء بأداء الحكام السعوديين، والأخطاء واردة

أشاد مانويل نافارو مدير دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بأداء الحكام السعوديين خلال مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، مؤكدًا أن الأخطاء واردة وهي جزء من كرة القدم.

إذ قال في مقابلة مع موقع الاتحاد السعودي الرسمي "بشكل عام بعد مرور سبع جولات نحن سعداء جدًا بأداء الحكام السعوديين، بالطبع أمر طبيعي أن تحدث أخطاء، فالحكم بشر يمكن أن يخطئ مثله مثل اللاعب الذي يهدر هدفًا أو ركلة جزاء، ولكن بشكل عام نحن راضون عن أداء الحكام السعوديين، لأن الإعداد كان جيدًا جدًا".



"تقنية VAR كانت موجودة بالطبع كان هناك أخطاء ونحن نحاول تقليص هذه الأخطاء ويجب أن نضع في اعتبارنا أمرًا وهو أن هذه التقنية تكنولوجيا ولكن يستخدمها بشر كـ "أداة" لذا فالأخطاء محتملة حتى مع استخدام هذه التقنية"