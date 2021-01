أخبار الهلال اليوم | رسالة جوميس قبل السوبر، وفيديو للمشجع المختلف

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اختتم الهلال مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر مساء غدٍ السبت في كأس السوبر السعودي.

وتضمن المران المسائي فقرات بدنية وفنية وتابعه مجلس إدارة النادي بالكامل، وقد دخل اللاعبون في نهايته معسكرًا مغلقًا حتى موعد اللقاء.

وجه بافيتمبي جوميس نجم هجوم الهلال رسالة لجماهير الفريق قبل لقاء السوبر السعودي أمام النصر مساء غدٍ في الرياض.

When the Lion sets his goal or prey, he will not take his eyes off it until he has obtained it.

🦁🏆💙 #thelioniscoming pic.twitter.com/gTq3zlMK1G