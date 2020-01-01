أخبار الهلال اليوم | نقد لاذع من نجم النصر السابق للاعبي الزعيم وتعليق القحطاني على الهزيمة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 14 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهريفي للاعبي الهلال: لا وجود لكم ولو أنكم في نادٍ آخر لما لبستم شعار الوطن

انتقد فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي السابق، أداء الهلال خلال المباريات الماضية، مؤكدًا أن أغلب لاعبيه المهمين لا تأثير لهم بالملعب. ( طالع التفاصيل )

القحطاني يعلق على هزيمة الوحدة

علق ياسر القحطاني؛ نجم الهلال السعودي السابق، على هزيمة فريقه بالأمس أمام الوحدة، بالجولة الثامنة من الدوري المحلي.

وقال القحطاني، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "أمس الهلال خسر ثلاث نقاط، هي خسارة مزعجة، ولكنها واردة وطبيعية، وإلا كان الفوز بالدوري دون أي خسارة لن يكون رقمًا قياسيًا، وإن كان الهلال حققه من قبل".

المزيد من الفرق

وأضاف: "الهلال كان يستحق الفوز وهذا ليس تقليلًا من الوحدة، ولكن بناءً على الفرص التي أتيحت للاعبين، لكن هذه الخسارة ستجعلنا نثبت أقدامنا في الأرض ونعالج الأخطاء، ونعرف أن القادم صعب جدًا".

ثلاثي الهلال يواصل التأهيل

استكمل الهلال تدريباته اليوم بعدما تلقى الهزيمة الأولى له بالموسم بالأمس أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد.

وشهد المران مواصلة الثلاثي عبد الله المعيوف، حبيب الوطيان وسيباستيان جيوفينكو، برامجهم العلاجية والتأهيلية.

موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال أمام الفتح في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها على ملعب الملك فهد الدولي، والقنوات الناقلة. ( طالع التفاصيل )

المحليون يتألقون وسط الأجانب .. حراس مرمى أمل المنتخب السعودي في السنوات المقبلة

منذ فتح المجال لحارس المرمى الأجنبي في الدوري السعودي للمحترفين، وأصبح ظهور الحارس المحلي على استحياء، قليل من الأندية التي تعتمد في حراسة عرينها على سعوديين.

في كل معسكر للمنتخب السعودي، يكثر الحديث عن أهمية اتخاذ قرار بمنع التعاقد مع أجانب في مركز حراسة المرمى، ويقابله أحاديث عن أهمية الرفع من المستوى الفني للدوري المحلي، كي يتحقق الهدف بأن يكون من أقوى دوريات العالم.

لكن في الموسم الحالي، ظهر عدد من الحراس المحليين بصورة طيبة، أعادت الأمل لإمكانية الاعتماد على السعوديين مستقبلًا، نستعرض أبرزهم في التقرير التالي. ( طالع التفاصيل )

لوشيسكو: تتابع الانتصارات أفقد اللاعبين الرغبة والشراسة في البحث على الفوز

قال رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال أن تراجع أداء فريقه على صعيد الرغبة والشراسة في البحث عن الفوز يعود لتتابع انتصارات الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف معلقًا على الخسارة أمام الوحدة وهي الأولى للهلال هذا الموسم في الدوري السعودي "كل ما يُمكنني قوله اليوم أن الهلال كان في يوم سيئ، لا يمكن لوم أحد محدد على الخسارة بل هي مسؤوليتنا جميعًا وسننهض من جديد معًا".

تابع "لم نبدأ المباراة جديًا وحاولنا تعديل الأمور من خلال التغييرات لكن واجهنا سوء حظ كبير، سندرس المباراة من جديد ونستفيد من أخطائنا خاصة إهدار الفرص السهلة".

أتم "أحيانًا تتابع الانتصارات يُفقد اللاعبين الرغبة والشراسة في البحث عن الفوز وهذا ما حدث أمام الوحدة، وعامة لابد أن يأتي يوم ويخسر الفريق".

إدارة الهلال تختار المدير التنفيذي الجديد للنادي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل وقع اختيارها على منصور الأحمد المشرف على الفئات السنية لكرة القدم في النادي ليتولى منصب المدير التنفيذي للخدمات المشتركة وفق الهيكل التنظيمي.

وأضافت أن الإسباني جوزيف سيفر سيخلف الأحمد في مهمة الإشراف على الفئات السنية في النادي، علمًا أن الأخير يتولى هذا المنصب منذ عام 2015.

الجولة الثامنة تُعيد إيقاف الهلال

خسر الهلال للمرة الأولى في الموسم الجاري من الدوري السعودي، وذلك بسقوطه في الجولة الثامنة أمام الوحدة مساء أمس بهدفين مقابل هدف واحد.

المثير أن الهلال كان قد تلقى خسارته الأولى في الموسم الماضي من الدوري كذلك في الجولة الثامنة، حين خسر أمام النصر وبنفس النتيجة.

الشلهوب يُعلق على خسارة الهلال أمام الوحدة

علق الأسطوري محمد الشلهوب على خسارة الهلال أمام الوحدة في الدوري السعودي مساء أمس، إذ كتب على تويتر "إذا فاز نحتفل معه، وإذ خسر سنقف معه".

إذا فاز.. سنحتفل معه

وإذا خسر.. سنقف معه

💙 — محمد الشلهوب (@mbsh_10) December 13, 2020