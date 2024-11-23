كادت أن تنقذ سلسلة اللا هزيمة .. خبير تحكيمي يرد على رفض ركلة جزاء الهلال أمام الخليج

الهلال يسقط في فخ الخسارة بثلاثية الخليج..

كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عن رأيه إزاء القرارات التحكيمية في مباراة الخليج والهلال، والتي شهدت واحدة من كبرى مفاجآت الموسم، بتجرع الهلال للخسارة الأولى في دوري المحترفين السعودي، بعد 46 مباراة متتالية لم تشهد أي خسارة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وانتظر الهلال آخر مباراتين في موسم 2022-2023، ثم موسم كامل من 34 مباراة في 2023-2024، و10 جولات في 2024-2025، قبل أن يتلقى الخسارة الأولى في دوري المحترفين، على يد الخليج بنتيجة (2-3)، في لقاء الجولة الحادية عشرة من دوري روشن، والذي أقيم على ملعب محمد بن فهد بالدمام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المرداسي، عبر فضائية SSC، إن الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس كان موفقًا في إدارة المباراة، ويستحق درجة 8.5 من 10، مضيفًا أن الهلال لم يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 90+8، والتي كان من شأنها أن تنقذ سلسلة الزعيم، مضيفًا أن اللقطة شهدت تماسكًا بين اللاعبين، ولا مخالفة للمدافع، بداعي أن المسك على المهاجم ميتروفيتش كان غير مؤثر، كما أن الكرة ذهبت في اتجاه آخر عن اللاعبين.

وأضاف "في الدقيقة 37، قرار الحكم باحتساب هدف الهلال الذي سجله ميتروفيتش، صحيحًا، رغم سقوط لاعب الخليج، ولكن التدافع كان بسيطًا، وحتى الصربي سيرجي سافيتش لم يقم بضرب اللاعب عبد الله آل سالم، في تلك اللقطة، أما عن الدقيقة 44، فقد كان قرار الحكم صحيحًا في احتساب ركلة جزاء للخليج، لثبوت المخالفة على المدافع خاليدو كوليبالي، لوضع رجله اليمين في طريق لاعب الخليج، مع وجود احتكاك بالرجل اليسرى على المنافس، ما أدى إلى سقوطه".

GOAL

وتجمد رصيد الهلال عند 28 نقطة من 11 مباراة، ليبقى في صدارة دوري روشن، إلا أن صدارته مهددة، حيث يبتعد بفارق نقطة عن الاتحاد الوصيف، والذي يستعد لملاقاة الفتح، متذيل الترتيب، في لقاء الجولة الحادية عشرة.