الهلال والخليج| صالح يعاني من آثار الصيام.. ورسالة مالكوم إلى ميتروفيتش "خذ وقتك في العلاج"

الهلال يفوز على الخليج برباعية قبل قمة النصر في السوبر السعودي



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"أنت أمام الهلال.. يجب أن تستغل أي فرصة"، هكذا عبر لاعب الخليج، منصور حمزي، عن أزمة الفريق، التي أودت به إلى الخسارة الثقيلة أمام الهلال برباعية مقابل هدف، في لقاء الجولة 27 من دوري روشن السعودي.



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وحقق الهلال فوزًا عريضًا على مضيفه الخليج بنتيجة (4-1)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في آخر استعدادات الزعيم لمباراة الديربي أمام النصر، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.



خطأ فادح يدير ماكينة الهلال



ولم يحتج اللقاء إلى فترة لجس النبض، حيث بدأ بتبادلات هجومية سريعة، قبل أن يساهم حارس الخليج سيهيتش في منح الهلال الهدف الأول بخطأ فادح في الدقيقة السابعة.



خطأ سيهيتش كان أسرع من المتوقع، حتى أن كاميرات المباراة لم تستطع رصدها في لحظتها، بتمريرة خاطئة أوصلت الكرة إلى مهاجم الهلال صالح الشهري، الذي لم يجد أي عناء في إحراز الكرة في الشباك.



ورغم استفاقة الخليج سريعًا بهدف التعادل عن طريق المهاجم المصري محمد شريف، في الدقيقة التاسعة، إلا أن الهدف المبكر أنعش محاولات الهلال الهجومية في باقي فترات المباراة.



ماذا أهدرت يا صالح؟



"هل يعد صالح الشهري بديلًا مناسبًا للمهاجم المصاب ألكساندر ميتروفيتش؟".. بلغة الأرقام "نعم"، كونه يسجل للمباراة الثانية على التوالي بعد لقاء الأخدود، ولكن واقع المباراة يثير التساؤلات، حول كمية الفرص المهدرة التي صنعها الشهري أمام مرمى الخليج.



وأهدر صالح الشهري فرصة أثارت جنون جماهير الهلال، في الدقيقة 39، بعد قيام البرازيلي ميشايل بتقديم تمريرة عرضية إلى مالكوم الذي مرر الكرة إلى الشهري، والذي كان في وضع مثالي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بغرابة بجوار القائم الأيسر.



وعلق الشهري على إهدار الفرص السهلة، قائلًا "أعاني من قلة التركيز في آخر الدقائق، نتيجة ضغط المباريات، ومع الصيام أيضًا، ولكن الأهم هو الخروج بـ4 أهداف و3 نقاط".



وبلغة الأرقام، فإن الشهري، رغم إحراز الهدف، إلا أن اللاعب أضاع 3 فرص خطيرة، كما وجه 3 تسديدات على المرمى، وتم صد تسديدتين، كما خسر استحواذ الكرة 12 مرة، ليثير التساؤلات حول مدى استحقاقه لتمثيل هجوم المنتخب السعودي في المباريات المقبلة.



غياب ميتروفيتش لا يقلق "في وجود مالكوم وسعود"



ورغم غياب الهداف الصربي ميتروفيتش عن مباريات الهلال خلال شهر أبريل، إلا أن كتيبة جيسوس لا تزال قادرة على صنع مهرجان من الأهداف والفرص الخطيرة، حيث وجه الزعيم 22 تسديدة في المباراة، منها 7 تسديدات على مرمى الخليج، كما سيطر الزعيم على مجريات اللقاء، حيث استحوذ على الكرة بنسبة 64%.



وشهد لقاء الخليج، تألقًا غير عادي للبرازيلي مالكوم فيليب، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و48، كما سجل هدفًا ثالثًا في الدقيقة 53 قبل أن يقرر الحكم إلغاءه بداعي التسلل، فضلًا عن تسديد كرة أرضية مباغتة في الدقيقة 35، قبل أن ترتطم بالقائم.



وبرز الصربي سيرجي سافيتش، خلال مباراة الخليج، بلمساته السحرية، التي منحت انفرادًا تامًا لمالكوم قبل تسجيل الهدف الثاني، فضلًا عن تحقيق العلامة الكاملة في المبارزات الأرضية والهوائية بنسبة 100%.



وقدم جيسوس في مباراة الخليج، ملحمة هجومية أبطالها لاعبو الدفاع، بين توغلات سعود عبد الحميد الذي هدد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، وصناعة الهدف الثالث لمالكوم بتمريرة عرضية ولا أروع، واستغلال لخطأ دفاعي من المنافس، وتسديد الكرة على يمين المرمى في الدقيقة 88، والمدافع علي البليهي الذي تمكن من تشتيت الكرة في 3 مناسبات، وسدد كرة على مرمى المنافس تم التصدي لها.



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بانينكا الحمدان يختم ليلة رائعة للهلال



وخلال مشاركته في الشوط الثاني، بديلًا لسالم الدوسري، استطاع عبد الله الحمدان أن يصنع خطورة هجومية، كللها بالحصول على ركلة جزاء، والتي سددها على طريقة بانينكا في الدقيقة 90+5، كما أحرز هدفًا في الدقيقة 85 قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.





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