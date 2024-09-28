بعد استقبال الهلال لهدفين .. خاليدو كوليبالي: علينا أن نكون أكثر صلابة

المدافع السنغالي يُبدي عدم رضاه بسبب هدفي الخلود

علق المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب الهلال، على تلقي فريقه هدفين في الشوط الثاني أمام الخلود، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء السبت.

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وحقق الهلال الفوز على الخلود بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال كوليبالي خلال تصريحات لقناة "SSC": "منذ مدة لم أسجل وكنت أريد ذلك، والآن سجلت، وأشعر بالسعادة بالهدف والفوز، ولكن استقبلنا هدفين".

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وأضاف: "كنا نريد الفوز دون استقبال أهداف، وهذا لم يحدث للأسف، وعلينا أن نعمل على بعض التفاصيل حتى نحقق هذا الهدف ونكون أكثر صلابة دفاعيًا وكان هناك بعض المشاكل في الربع ساعة الأخيرة".

وسجل كوليبالي هدف الافتتاح في مباراة الهلال ضد الخلود، بينما سجل باقي أهداف الزعيم مالكوم وعلي البليهي ورينان لودي.