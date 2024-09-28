خرج بالسيارة الطبية .. إصابة نجم الهلال تقلق الجماهير ومخاوف من "وجود كسور"!

أزمة جديدة تواجه المدرب جورج جيسوس..

أثار حسان تمبكتي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قلق الجماهير بشأن تعرضه لإصابة قوية أثناء مشاركته في مباراة الخلود، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وحقق الهلال فوزًا كبيرًا على مضيفه الخلود بنتيجة (4-2)، ليواصل العلامة الكاملة، ويصل إلى النقطة 15 في خمس مباريات بدوري روشن، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الوصيف.

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وعلّق أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، على لقطة إصابة تمبكتي التي وقعت خلال الشوط الثاني، وأجبرته على مغادرة ملعب المباراة، عبر السيارة الطبية، قائلًا إن نجم الهلال تعرض لإصابة قوية على مستوى الكتف، ومن طريق الإصابة ونزوله على الكتف والكوع، فإن هناك احتمالات بين خلع في مفصل الكتف وقد ينتج عنه تمزق في الأوتار والأربطة وكسر وداخل المفصل في الكتف، وكسر في عظمة الترقوة.

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ولم تتوقف أزمات الهلال عند ذلك الحد، بل إن حسان تمبكتي شارك في اللقاء بديلًا للمدافع علي البليهي، الذي تعرض لالتواء في الركبة اليمنى، الأمر الذي يمثل قلقًا للبرتغالي جورج جيسوس، قبل مواجهة الشرطة العراقي، يوم الثلاثاء المُقبل، في مباراة الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولعب دفاع الهلال دور البطولة، في قيادة الأزرق للفوز الكبير في اللقاء، بعدما أحرز الأزرق ثلاثة أهداف عن طريق خاليدو كوليبالي وعلي البليهي ورينان لودي.