فيديو | خطوات ثابتة نحو صدارة النصر .. الهلال يهرب من فخ الخلود وينتصر بثلاثية

شاهد ملخص وأهداف مواجهة الهلال والخلود (3-1)..

رغم لعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 إلا أن الخلود كاد أن يحرج الهلال، لولا انتفاضة لاعبي الزعيم والانتصار في الأخير بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. رفع الهلال رصيده إلى النقطة 29، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ على بُعد نقطتين فقط من فريق النصر الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".

اقتراب الهلال من الفريق النصراوي؛ جاء بعد أن تعثر الأخير بالتعادل (2-2) مع نادي الاتفاق، في نفس الجولة.

ومن ناحيته.. تجمد فريق الخلود الأول لكرة القدم عند النقطة التاسعة، في "المركز الثالث عشر" بجدول ترتيب الدوري

