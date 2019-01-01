الهلال والحزم: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم 1 × 1 الهلال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

90+5’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة

90+4’ تنفيذ الخطأ من نواف العابد بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

90+3’ خطأ من مكان خطير للغاية لهلال بعد تدخل قوي من عبدالله الشمري على جيوفينكو من على حدود المنطقة

90+2’ تسديدة قوية من بافيتيمبي جوميس من داخل المنطقة لكن ابعدها الحارس ماليك عسله بنجاح

الهدف جاء بعد انطلاقة من هتان باهبري من الجهة اليسري ثم يمررها عرضية لداخل المنطقة يبعدها الدفاع لترتد امام سيباستيان جيوفينكو الذي سددها تسديدة قوية فى أقصى الزاوية اليسري

90+1’ جوووووووووووووووووول،،،،، هدف التعادل للهلال عن طريق سيباستيان جيوفينكو

88’ خطأ لصالح الهلال نفذها محمد البريك بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

87’ تبديل أخير فى صفوف الحزم دخول عبدالعزيز مجرشي وخروج فارس العياف

86’ انطلاقة من إدريس فتوحي من الجهة اليمنى ومن ثم يتوغل لداخل المنطقة ويسقط بعد تدخل من محمد كنو ويطالب الحكم بركلة جزاء لكن الحكم يشير باستمرار اللعب

85’ بطاقة صفراء من نصيب ماليك عسله بعد تعمده إضاعة الوقت

84’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من سيباستيان جيوفينكو لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمي الحارس ماليك عسله

83’ خطأ لصالح الهلال من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي م حسن جمال الحبيب على نواف العابد

82’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية من جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس ماليك عسيلة لترتد امام ذعار العتيبي الذي سدد كرة قوية ابعدها الحارس مالك عسيله ببراعة

81’ تبديل ثاني فى صفوف الحزم دخول يوسف محمد عمر وخروج كارلوس ستراندبيرج

80’ عشرق دقائق أخيرة على نهاية المباراة ولايزال الهلال يبحث عن هدف التعادل

78’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من نواف العابد لكنها أصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

77’ خطأ لصالح الهلال من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على صالح الشهري

76’ انطلاقة من ذعار العتيبي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ولايزال التقدم للحزم بهدف على حساب الهلال

74’ تسديدة قوية من هتان باهبري من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمي ماليك عسيله

73’ خطأ لصالح الحزم ضد محمد البريك فى منتصف ملعب الحزم

72’ تبديل ثالث فى صفوف الهلال دخول ذعار العتيبي وخروج عمر خربين

71’ توقف اللقاء لسقوط عمر خربين ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

70’ تسديدة قوية من محمد كنو لكنها مرت اعلى المرمي

69’ تبديل ثاني فى صفوف الهلال دخول صالح الشهري وخروج حسن كادش

68’ ركنية للحزم تنفذ بتمريرة قصيرة إلى أسامة الخلف الذي سددها من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر

67’ تمريرات من لاعبي الهلال على حدود منطقة الجزاء و تكتل دفاعي من لاعبي الحزم

66’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الهلال بعد تدخل قوي من حسن حبيب على نواف العابد

65’ محاولات من لاعبي الهلال للإختراق من العمق والبحث عن هدف التعادل

64’ محمد البريك يتلاعب بمدافعي الحزم ثم أرسل عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

63’ تمريرة طولية من منصور حمزي فى إتجاه كارلوس ستراندبيرج لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

62’ ضغط قوي من لاعبي الهلال لمحاولة البحث عن هدف التعادل

61’ شاهد الهدف الأول للحزم

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني والتقدم للحزم بهدف دون رد على حساب الهلال

58’ تبديل أول فى صفوف الهلال دخول نواف العابد وخروج عبدالله عطيف

57’ تسديدة قوية من هتان باهبري من على حدود المنطقة تصدي لها الحارس مالك عسيله لترتد امام عمر خربين الذي سددها اعلى المرمي

56’ تمريرة عرضية أرضية من محمد البريك تلقاها عمر خربين بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة

الهدف جاء بعد تمريرة خاطئة من مدافعي الهلال يستخلصها كارلوس ستراندبيرج ويمررها إلى منصور حمزي على حدود المنطقة ليسددها فى إتجاه المرمي تصطدم فى الدفاع وتعكس الإتجاه وتسكن الشباك بنجاح

55’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للحزم عن طريق منصور الحمزي

54’ هجمة خطيرة للحزم بعد انطلاقة من كارلوس ستراندبيرج الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

53’ تمريرة من محمد كنو لداخل يمين المنطقة إلى محمد البريك لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

52’ تنفيذ الركنية بعرضية من جيوفينكو لكن ابعدها الدفاع من أمام عبدالله عطيف

51’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمني ابعدها الدفاع إلى ركنية

49’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها كارلوس ستراندبيرج بتسديدة من لمسة واحدة ابعدها عبدالله المعيوف بنجاح

48’ تمريرة طولية لداخل المنطقة للحزم تلقاها منصور حمزي بتسديدة قوية لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت إلى ركنية

47’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية من سيباستيان جيوفينكو لداخل المنطقة تلقاها عمر خربين بتسديدة لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي

46’ بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

45+3’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من جيوفينكو مرت على حافة القائم الأيمن بقليل

45+3’ خطأ من مكان خطير لصالح الهلال من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على سيباستيان جيوفينكو

45+2’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إدريس فتوحي لداخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي

45+1’ تبديل أول فى صفوف الحزم دخول منصور حمزي وخروج ابراهيما تانديا

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

44’ خطأ لصالح الحزم بعد تدخل قوي من هتان باهبري على إدريس فتوحي من الجهة اليمني

42’ تسديدة قوية من هتان باهبري من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

41’ تنفيذ الخطأ بعرضية من سيباستيان جيوفينكو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

40’ خطأ من خارج المنطقة لصالح الهلال بعد تدخل قوي على عمر خربين

38’ توغل رائع من سيباستيان جيوفينكو وثم سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم لمرمي الحارس ماليك عسيله

36’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق إبراهيما تانديا لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي

35’ ركنية للحزم تنفذ بعرضية فى إتجاه المرمي من كارلوس ستراندبيرج لكن ابعدها عبدالله المعيوف ببراعة

34’ انطلاقة من عبدالله عطيف من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

32’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى عمر خربين

31’ خطأ للحزم من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من إدريس فتوحي لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ انطلاقة من جوميس من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

27’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من كارلوس ستراندبيرج مهاجم الحزم على جانج هيون سوو

26’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

25’ توقف اللقاء لإصابة إدريس فتوحي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

24’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من سيباستيان جيوفينكو على عبدالله حايف الشمري

23’ تسديدة قوية من فارس العياف من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس عبدالله المعيوف بثبات

22’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمني فى إتجاه عمر خربين الذي حاول تسديد الكرة بالرأس لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس

21’ ركنية للحزم تنفذ بعرضية من إدريس فتوحي لداخل المنطقة لكنها اصطدمت فى الشباك الخارجية للمرمى ومرت بدون خطورة

20’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سيباستيان جيوفينكو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

19’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الحزم بعد تدخل قوي من هتان باهبري

18’ تمريرة طولية من محمد كنو فى إتجاه حسن كادش على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

17’ هدوء فى مجريات المباراة وانحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الهلال

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ عرضية من حسن كادش من الجهة اليسري فى إتجاه عمر خربين لكنه فشل فى تسديد الكرة

13’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق أسامة الخلف لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

12’ ​تمريرة طولية الى كارلوس ستراندبيرج خلف مدافعي الهلال لكن الحكم يشير بوجود تسلل

11’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الهلال

10’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات المباراة ومحاولات للبحث عن هدف

8’ تسديدة قوية من هتان باهبري من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمي

7’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية من جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

6’ محاولة الإختراق من هتان باهبري من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

5’ سيطرة من لاعبي الهلال وضغط قوي على دفاعات الحزم فى الدقائق الأولي من الشوط الاول

4’ تنفيذ الخطأ بعرضية من سيباستيان جيوفينكو بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي

3’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من ابراهيما تانديا على محمد البريك من الجهة اليمنى

2’ خطأ لصالح الهلال من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / صالح الشهري / على آل بليهي / ذعار العتيبي / محمد الواكد / أمير كردي / ناصر عيسي الدوسري / محمد جحفلي / نواف العابد / جوستافو كويلار

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "الحزم"، ضمن لقاءات الجولة الـ١٣ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين #الحزم_الهلال #الهلال 💙 pic.twitter.com/GwxzeDwDr0 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 26, 2019

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / عبدالله الحافظ / جانج هيون سوو / حسن كادش / عبدالله عطيف / محمد كنو / هتان باهبري / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس / عمر خربين

البدلاء / نايف موسي /عبدالعزيز مجرشي / عمر محمد هوساوي / داوود حسين آل سعيد / يوسف محمد عمر / وسام السويد / منصور الحمزي / أحمد محمد الشمراني / إيرنست أسانتي

الحزم: يبدأ المدرب دانيال إيسايلا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ماليك عسيله / محمد الزبيدي / فاجنر إيروني أليماو / عبدالله حايف الشمري / أسامة يوسف الخلف/ عبدالعزيز خليفة الناشي / إدريس فتوحي / إبراهيما تانديا / حسن جمال الحبيب / فارس العياف / كارلوس ستراندبيرج

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن الحزم يقطن في المركز الحادي عشر ولديه من النقاط 14 نقطة، ويعيش الفريق حاليًا حالة من التذبذب وسلسلة من الهزائم آخرها أمام الفتح متذيل الترتيب السابق، مما يسهل الأمور على كتيبة المدرب لوشيسكو أكثر وأكثر.

الهلال لديه من النقاط 20 نقطة ولعب 9 مباريات فقط، ويبتعد عن الصدارة بـ6 نقاط فقط، والفوز على الحزم سيكون خير بداية من أجل استعادة الصدارة التي خسرها لإنشغاله القاري.

مباراة الحزم ستكون فرصة للهلال من أجل العودة بقوة وإرسال رسالة للمنافسين مفادها أنه سيعيد كأس الدوري من جديد إلى خزائنه بعد خسارتها في الجولات الأخيرة الموسم الماضي للنصر.

الهلال يعيش حالة تاريخية بعد الأداء المبهر الذي ظهر به في بطولة كأس العالم للأندية، فأداء الموج الأزرق كان رائعًا في الثلاث مباريات واستحق أن يتوج بالبورونزية لولا ركلات الحظ الترجيحية.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد الحزم في الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./