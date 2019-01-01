خاص جول | أنيس البدري: كنا خصمًا قويًا للهلال

نجم الترجي راضٍ عما قدمه فريقه أمام بطل آسيا

أعرب أنيس البدري؛ لاعب الترجي التونسي، عن رضاه عما قدمه فريقه أمام الهلال السعودي، مؤكدًا أنه كان خصمًا قويًا وكان قريبًا لهز الشباك في أكثر من فرصة.

الزعيم نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019 بعدما تغلب على الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا، على استاد جاسم بن حمد. (طالع تقرير المباراة)

هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس بعد تسع دقائق فقط من نزوله بديلًا في الشوط الثاني بدلًا من جوستافو كويلار في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وقال البدري، خلال تصريحات خاصة لـ"جول GOAL": "قدمنا مباراة كبيرة، وكنا طرفًا قويًا في أغلب أوقات المباراة وأهدرنا أكثر من فرصة، أنا شخصيًا أضعت فرصة محققة، حتى أننا كنا قريبين للغاية من التسجيل".

وأضاف: "الهلال نجح في استغلال فرصة جوميس وتفوق علينا، اعتذر لجمهور الترجي الذي دعمنا بشكل كبير اليوم".

يذكر أن فوز الزعيم أهله لمواجهة فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، في نصف النهائي في 17 من الشهر الجاري، بينما يلاقي الترجي الخاسر من مواجهة السد القطري ومونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الخامس، المقرر إقامتها في يوم 17 أيضًا.