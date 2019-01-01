بعد كنو - هل يغيب البريك عن مواجهة فلامنجو؟

لاعب الهلال أصيب خلال مواجهة الترجي

تعرض محمد البريك؛ لاعب الهلال السعودي، اليوم السبت، إلى إصابة خلال مواجهة الترجي التونسي، بربع نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

اللاعب خرج متأثرًا بإصابته قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بأربع دقائق، لينزل عبد الله الحافظ بدلًا منه.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إصابة البريك عبارة عن سد بسيط، لن يعوقه عن المشاركة في لقاء نصف النهائي.

الزعيم نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بعدما تغلب على الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا، على استاد جاسم بن حمد، بهدف وحيد. (طالع تقرير المباراة)

هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس بعد تسع دقائق فقط من نزوله بديلًا في الشوط الثاني بدلًا من جوستافو كويلار في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

فوز الزعيم أهله لمواجهة فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، في نصف النهائي في 17 من الشهر الجاري، بينما يلاقي الترجي فريق السد القطري في مباراة تحديد المركز الخامس، بعدما تلقى الأخير الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي بثلاثية مقابل هدفين، المقرر إقامتها في يوم 17 أيضًا.

ويفتقد الهلال في نصف النهائي لنجم خط وسطه محمد كنو، بعدما تعرض للطرد خلال لقاء الليلة، إثر تلقيه الإنذار الثاني، لتدخل عنيف على لاعب فريق الدم والذهب.