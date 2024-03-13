"على الهلال التحرك قانونيًا" .. انتفاضة جماهيرية بسبب إهانة "شباب البومب"

أزمة في الشارع الرياضي السعودي بسبب المسلسل..

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شنت جماهير ناديي الهلال والشباب، حملة هجوم عنيفة على مسلسل "شباب البومب"؛ بعد إحدى حلقاته في شهر رمضان الكريم الحالي.

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وظهر أحد ممثلي "شباب البومب"؛ وهو يقول في المسلسل إن أي لاعب ضعيف يريد الهلال التخلص منه، يقوم بنقله إلى الشباب، الذي يعتبر "مستودعًا" للزعيم؛ على حد وصفه.

ومن ناحيتها.. دشنت الجماهير وسمًا باسم "#مقاطعه_شباب_البومب"؛ وسط مطالبات لإداراتي الناديين، وخاصة الزعيم الهلالي، بالتحرك قانونيًا من أجل مقاضاة المسلسل والعاملين فيه.

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وحذر الشبابيون مما اسموه اللعب بـ"النار" مع قلعة الليوث، مشددين على أن الطقطقة لها حدود، ولا يمكن من خلالها التجاوز ضد أحد القلاع الرياضية في المملكة العربية السعودية.

وعلق أحد الحسابات عبر منصة "إكس"؛ قائلًا: "عمر الشباب ما صار على هامش التاريخ.. تسيدنا عالم كرة القدم في جميع مراحل اللعبة، ويجيك واحد مستهتر من مواليد 2010م، يتهكم على نادي أكبر من تاريخ ناديه، وأكبر وأشرف من مستقبله.. أتمنى من إخواني الشبابيين، ما تمر مرور الكرام".

وبعيدًا عن الكرة.. اعتبر قطاع كبير من المشاركين في الوسم، أن المسلسل يعلم الأطفال ألفاظًا مشينة، ويخالف التعاليم الإسلامية في مثل هذا الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة، شهدت انتقال أكثر من لاعب من الهلال إلى الشباب؛ آخرهم الكولومبي جوستافو كويلار والثنائي السعودي حمد اليامي وعبدالله رديف.

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