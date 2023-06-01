الهلال أم الأهلي ؟ .. مدرب برتغالي عالمي يحسم قراره ويختار فريقه الجديد

بعد عرضي الهلال والأهلي.. اختار مدرب عالمي كبير وجهته القادمة

رد سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي، على عرضي الهلال والأهلي؛ للتعاقد معه بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال أعلن رحيل مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، بينما اقترب الأهلي من عدم تفعيل بند تجديد عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ وسط محاولات من الناديين، للتعاقد مع كونسيساو.

وفي هذا السياق، أعلنت صحيفة "noticiasaominuto"، رفض كونسيساو عرضي الهلال والأهلي؛ حيث يرى أنه بسن الـ48 عامًا، لا يزال قادرًا على التدريب في الملاعب الأوروبية.

وكشفت الصحيفة، عن أن المدير الفني البرتغالي، قرر قيادة فريق يُشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي القادم، أو البقاء مع بورتو.

وأشارت إلى أن نابولي الإيطالي، من أبرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع سيرجيو كونسيساو، ومن المقرر أن يحسم المدرب قراره؛ بعد نهائي كأس البرتغال، والذي سيجمع بورتو مع سبورتينج براجا، يوم الأحد القادم.

جدير بالذكر أن كونسيساو، يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، منذ صيف عام 2017، محققًا 9 ألقاب رسمية معه.