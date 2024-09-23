بعد الهلال والأهلي .. عودة "غريبة" لكارلوس إدواردو إلى الدوري السعودي

اللاعب لديه عرضًا رسميًا

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن عرض رسمي مفاجئ وصل البرازيلي كارلوس إدواردو نجم بوتافوجو للعودة إلى الدوري السعودي، وذلك بعد تجربتي الهلال والأهلي.

صاحب الـ34 عامًا بدأ مغامرته في الدوري السعودية مع الهلال صيف 2015، وقد رحل عنه، بعد مسيرة مذهلة، باتجاه الإمارات صيف 2022، قبل أن يعود في يناير 2022 لخوض رحلة قصيرة مع الأهلي انتهت في صيف نفس العام برحيله إلى بوتافوجو البرازيلي، والذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى نهاية العام الجاري.

الميدان الرياضي، القسم المختص بالرياضة في صحيفة اليوم، أشار إلى أن نادي النجوم السعودي الناشط في دوري الدرجة الثانية قدم عرضًا رسميًا للاعب البرازيلي، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الخاصة بالمسابقة.

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وأوضح الميدان الرياضي أن إداوردو مرحب تمامًا بالعرض السعودي وينتظر رد بوتافوجو عليه، علمًا أن اللاعب لم يخض أي لقاء منذ يوليو الماضي لمعاناته من إصابة عضلية.

إدواردو لعب 10 مباريات في الدوري البرازيلي هذا الموسم سجل بها هدفين وصنع واحدًا.