"أجهزة الـGPS كشفت الأمر" .. الهلال متخصص في تسجيل الأهداف القاتلة بدوري روشن

كيف اختلف مستوى ليوناردو مع الزعيم؟

كشف إبراهيم العنقري، إداري الهلال السابق، عن الأسباب العلمية وراء نجاح لاعبي الزعيم في تسجيل الأهداف القاتلة خلال مباريات دوري روشن السعودي.

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وقال العنقري في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن" : "ليوناردو مظلوم في الهلال، لأنه من المفترض أن يكون رأس حربة صريح، وعندما تكلف لاعب بمثل هذه المواصفات باللعب كصانع ألعاب خلف المهاجم، هذا يجعله في حالة توهان تام".

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وأضاف: "ليوناردو لاعب قيمته 40 مليون يورو، وكان يتعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير، لكن بعد إصابة ميتروفيتش وتوظيفه في مكانه الأصلي كمهاجم صريح، أعتقد أن شكله أصبح أفضل وهذ أمر منطقي، ليس من الصحيح تغيير مراكز ومهام اللاعبين وانتظار التألق".

وتابع العنقري: "الهلال يسجل الأهداف في أوقات قاتلة لأن لديه تركيز ذهني ولياقة عالية، لكن هناك نقطة مهمة تكشفها أجهزة GPS التي تقيس أداء اللاعبين، أن الفرق التي تضغط منافسيها مثل الهلال تدفعهم من بعد الدقيقة 70 للاكتفاء بالمشي في الملعب وعدم القدرة على الجري بسرعات عالية".

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وختم: "أخيرًا، لاعبو الهلال لديهم الوعي العام حيث يفكرون في هذه الأوقات بالتعاون فيما بينهم لحسم النتيجة والفوز، لذلك يصل الجميع إلى أعلى مستوى ويتم تسجيل الأهداف".