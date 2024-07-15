الهلال ليس الأخير .. نيمار يحدد فريقين لاستكمال مسيرته "واحد قبل كأس العالم وآخر بعده"

الكشف عن ملامح مستقبل نيمار..

يبدو أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وضع "خريطة" لمستقبله، خلال الفترة القادمة.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق.. كشف اللاعب البرازيلي السابق والإعلامي الرياضي الحالي خوزيه فيريرا نيتو، عن معلومات وصفها بـ"المؤكدة"، بخصوص مستقبل نيمار جونيور.

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نيتو قال في تصريحات نقلتها صحيفة "bolavip"، مساء اليوم الإثنين: "صديق موثوق أكد لي.. نيمار سيوقع لنادي فلامنجو البرازيلي، قبل كأس العالم 2026".

وشدد الإعلامي الرياضي البرازيلي في تصريحاته، على أن ارتداء نجم نادي الهلال البالغ من العمر 32 سنة "قميص فلامنجو"، ليس إلا مسألة وقت.

وعن عودة نيمار إلى سانتوس البرازيلي.. علق نيتو قائلًا: "لن يحدث هذا الأمر إلا بعد كأس العالم 2026"، لافتًا إلى أن اللاعب أعرب كثيرًا عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية بالفعل، في فريقه السابق.

جدير بالذكر أن نيمار بدأ مسيرته الكروية في نادي سانتوس، قبل الانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة في 2013، والذي استمر معه حتى عام 2017، عندما انضم إلى باريس سان جيرمان.