ماذا يحتاج الهلال السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2020

أيام قليلة وينطلق سوق الانتقالات الشتوية السعودي، وبالتأكيد يسعى كل فريق للدعم بشكل جيد من أجل سد العجز

أيام قليلة وينطلق سوق الانتقالات الشتوية السعودي، وبالتأكيد يسعى كل فريق للدعم بشكل جيد من أجل سد العجز الذي يراه كل مدير فني في فريقه.

وبالتأكيد يعمل كل فريق على استغلال الميركاتو الشتوي من أجل تعديل مسار الفريق بصفقات جديدة تكون خلق روح جديدة وحافز لدى اللاعبين.

ونسلط لكم الضوء على أبرز ما يحتاجه الفريق الهلالي تحت قيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الميركاتو الشتوي الحالي حيث يتمكن الفريق من المنافسة بقوة على لقب دوري المحترفين السعودي وكذلك بداية مشواره في منافسات دوري أبطال آسيا للمحافظة على لقبه.

حراسة المرمى

في البداية يحتاج الفريق الهلالي للدعم في مركز حراسة المرمى وذلك على الرغم من تواجد الحارس المميز عبدالله المعيوف إلا ان البديل غير جاهز في الفريق حاليًا وذلك ليس تقليلاً من المتواجدين مع الفريق، ولكن عدم مشاركة البدائل بشكل كبير يجعل مستواهم الفني غامضي لدى الكثيرون، وهناك العديد من التقارير الصحفية قد تحدثت عن رغبة نادي الهلال في التعاقد مع الحارس المحلي فواز القرني حارس نادي الاتحاد، الذي يُقدم مستوى فني مميز خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد ظهوره بشكل رائع في بطولة خليجي 24 التي أقيمت في العاصمة القطرية "الدوحة"، وحصل فيها القرني على لقب الأفضل، وبالتأكيد لن يكون التعاقد معه أمرًا سهلاً خاصة في ظل تمسك إدارة العميد بالحارس في ظل عدم توافر البديل المناسب.

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خط الدفاع

في مركز الدفاع يمتلك الفريق أكثر من لاعب مميز على رأسهم الكوري الجنوبي هيون جانج ومحمد البريك الظهير الأيمن وياسر الشهراني الظهير الأيسر ولكن يحتاج الفريق إلى خيارات وبدائل جديدة في الخط الخلفي خاصة في ظل عدم ثبات المستوى الذي يُقدمه اللاعبين الذين يلعبون بجوار جانج، وإن كان اللاعب علي البليهي يُقدم مستوى فني ممُيز مؤخرًا، إلا أن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري 2019\2020، وتعمل الإدارة حاليًا على تجديد عقده مع الفريق من أجل المحافظة على بقاءه داخل جدران النادي والابتعاد عن ضم أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي في الخط الدفاعي.

خط الوسط

خط وسط الهلال لا يُعاني فهو يمتلك العديد من اللاعبين المميزين سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية ويعتبر أكثر الخطوط تكاملاً خاصة في ظل تواجد لاعبين أمثال سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبدالله عطيف وجوستافو كويلار، وفي الخيارات الهجومية كصناعة اللعب يتواجد لاعبين كبار أمثال كارلوس إدواردو وأندريه كاريلو وغيرهم كبدائل جاهزة يجعل الفريق لا يحتاج إلى أي عناصر جديدة في الميركاتو الشتوي بهذه المركز نظرًا لتوافر لاعبين أصحاب إمكانيات خاصة سواء للمشاركة بشكل أساسي أو كبدائل.

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خط الهجوم

على الرغم من تواجد العديد من اللاعبين في الخط الأمامي أمثال بافتيمبي جوميس وعمر خربين وجيوفينكو وصالح الشهري إلا أن الجميع يرى أن المهاجم الفرنسي جوميس ليس له أي بديل قوي، خاصة في ظل المستوى الفني والأداء الباهت الذي يُقدمه اللاعب السوري خربين مؤخرًا، وكذلك التقارير التي أشارت إلى رغبة الإيطالي جيوفينكو في الرحيل عن صفوف الزعيم، وأخيرًا عدم نجاح الشهري في اقناع المدير الفني لوشيسكو الذي قرر الإطاحة به من قائمة الفريق التي شاركت في بطولة كأس العالم للأندية مؤخرًا، لذلك فأن الفريق يحتاج إلى مهاجم بدرجة قناص يكون قادرًا على استغلال انصاف الفرص التي تتُاح له من أجل تكوين ثنائية قوية مع الفرنسي جوميس.