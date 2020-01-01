لوشيسكو للاعبي الهلال: سياسة التدوير انتهت، البقاء للأفضل

الهلال سيواجه الاتفاق مساء اليوم في الدوري السعودي

أبلغ رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي اللاعبين بتغيير في سياسته لاختيار التشكيل الأساسي خلال المباريات القادمة.

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق مساء اليوم على ملعبه جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ويأمل في الخروج بالنقاط الثلاثة الكاملة لضمان البقاء على صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط على الأقل عن النصر الذي سيلعب مع الفيصلي مساء اليوم أيضًا.

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صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر مطلعة قولها أن المدرب الروماني اجتمع مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأمس وأبلغهم بأن سياسة التدوير التي اتبعها خلال الفترة الماضية كانت بسبب ضغط المباريات، لكن تلك السياسة انتهت وأن البقاء مستقبلًا سيكون للأفضل فقط.

وأبدى لوشيسكو ارتياحه لاستعدادات الفريق لمواجهة فارس الدهناء مساء اليوم، والتي اختتمت يوم أمس وشهدت غياب النجم نواف العابد لشعوره بآلام في عضلات أسفل البطن، وقد تأكد فيما بعد غيابه عن المباراة.