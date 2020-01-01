لوشيسكو: لهذا أخرجت البريك وكاريلو، والخلاف مع جوميس حُل سريعًا

الهلال هزم الاتفاق مساء أمس في الدوري السعودي

أبدى رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي سعادته بالفوز على الاتفاق مساء أمس في الدوري السعودي وتوسيع الفارق مع النصر في الصدارة إلى 8 نقاط بعد خسارة الأخير أمام الفيصلي 3-2.

الهلال اكتفى بهدف أندريه كاريلو لينتزع 3 نقاط صعبة من الاتفاق على ملعبه جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد لُعبت المباراة خلف أبواب مغلقة بسبب الإجراءات الحكومية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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المدرب الروماني أكد أن خلو المدرجات من الجماهير حرم اللاعبين من المتعة، لكنه شدد على أن فريقه نجح في تحقيق الأهم من اللقاء وهو الخروج بالنقاط الثلاثة.

مضيفًا "غياب الجماهير يؤثر في جمالية الأداء، لكن الهلال يمتلك محترفين قادرين على تقديم أداء قوي رغم خلو المدرجات، قمنا بالمطلوب للفوز وضمان النقاط الثلاثة، المستوى ليس مهمًا في تلك المرحلة من الموسم بل حصد النقاط كاملة. الهلال بشكل عام كان الأفضل في كل أوقات المباراة باستثناء أول 15 دقيقة".

وعن تغييراته خلال المباراة، قال لوشيسكو "كاريلو بذل جهدًا كبيرًا وكان أحد أفضل لاعبي المباراة حتى قل عطاؤه وفقد بعضًا من تركيزه، لذا فضلت إخراجه والدفع بكارلوس إداوردو، فيما محمد البريك شعر ببعض الآلام وخشيت أن يؤثر هذا على تدخلاته وقراراته، لذا فضلت إخراجه من الملعب".

وأتم المدرب المتوج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا حديثه قائلًا عن الخلاف مع المهاجم بافيتيمبي جوميس "الهلال عائلة واحدة، ما حدث كان نقاشًا وخلافًا بسيطًأ في وجهات النظر بين ثلاثة أشخاص، الموضوع انتهى مباشرة بعد المباراة".

وكانت الكاميرا قد أظهرت جوميس ويبدو غاضبًا خلال حديث سريع مع لوشيسكو عقب نهاية مباراة الهلال والاتفاق.