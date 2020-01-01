الهلال والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 1 × 0 الاتفاق

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

شاهد الهدف الأول لفريق الهلال

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+2’ بطاقة صفراء من نصيب هزاع الهزاع بعد تدخل قوي على محمد البريك

45+1’ شاهد تصدي رائع من عبدالله المعيوف لرأسية هزاع الهزاع

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

43’ توغل رائع من محمد الكويكبي من داخل يمين المنطقة ثم أرسلها عرضية خطيرة تلقاها هزاع الهزاع برأسية قوية لكن ابعدها الحارس عبدالله المعيوف ببراعة

42’ ركنية للاتفاق بتمريرة قصيرة تنتهي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

40’ الحكم بعد مراجعة الفار يشير باستمرار اللعب وعدم وجود ركلة جزاء للهلال

39’ الحكم يتجه نحو الفار للتأكد من وجود خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من سعد الربيعي على صالح الشهري

38’ تسديدة من محمد كنو من على حدود المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي

37’ هجمة خطيرة للهلال بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جيوفينكو تلقاها محمد كنو من داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة قوية لكنها فى الشباك الخارجية لمرمي رايس ميولحي

36’ خطأ فى منتصف الميدان للهلال بعد تدخل قوي من نعيم السليتي على سلمان الفرج

35’ تمريرة من محمد الكويكبي فى إتجاه هزاع الهزاع لكنها تصل أقرب إلى الحارس عبدالله المعيوف

34’ عرضية من ياسر الشهراني من الجهة اليسري لكنها مرت بعيدة عن الجميع ثم ابعدها الدفاع بنجاح

33’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق سعد الربيعي لكن أمسكها الحارس عبدالله المعيوف بثبات

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم للهلال بهدف دون رد

⏲ الشوط الأول الدقيقة 30 | دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال : 1#الاتفاق : 0#الهلال_الاتفاق pic.twitter.com/UzbinP8sMQ — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 16, 2020

29’ شاهد الهدف الملغي للهلال

28’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الهلال بعد تدخل قوي من اسامة الحدادي على جيوفينكو

27’ خطأ لصالح الاتفاق فى المنطقة الدفاعية ضد محمد كنو

26’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين واللعب منحصر فى منتصف الميدان

25’ سيطرة مستمرة من جانب لاعبي الهلال على مجريات المباراة ولاخطورة تذكر من لاعبي الاتفاق

22’ تمريرة طولية من محمد كنو فى إتجاه المنطلق على الجهة اليمنى محمد البريك لكن الكرة كانت أقوى من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

21’ تمريرات لازالت بين أقدام لاعبي الهلال ومحاولات من لاعبي الاتفاق للضغط على حامل الكرة

20’ تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي الهلال وتراجع من لاعبي الاتفاق إلى منتصف ملعبهم

18’ أوووووووووه،،،، هدف للهلال عن طريق صالح الشهري لكن الحكم يشير بوجود تسلل على جيوفينكو بعد تمريرة من ياسر الشهراني إلى جيوفينكو داخل يسار المنطقة ليمررها إلى صالح الشهري الذي تلقاها بتسديدة قوية على يمين المرمي

17’ تمريرات بين أقدام لاعبي الاتفاق لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الهلال

16’ انطلاقة من كارلوس إدواردو من خارج المنطقة ثم يسدد كرة قوية لكن أمسكها الحارس رايس مبولحي بثبات

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التقدم من نصيب الهلال بهدف دون رد

⏲ الشوط الأول الدقيقة 15 | دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال : 1#الاتفاق : 0#الهلال_الاتفاق pic.twitter.com/bCV6LPE855 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 16, 2020

14’ محاولات من لاعبي الاتفاق من اجل البحث عن هدف التعادل

13’ الحكم يستأنف المباراة من جديد ويشير بعدم وجود أخطاء

12’ الحكم يوقف اللقاء ويتجه نحو الفار من أجل التأكد من وجود ركلة جزاء للاتفاق بعد تدخل على آل بليهي على هزاع الهزاع

11’ تمريرة طولية فى إتجاه هزاع الهزاع داخل المنطقة لكنه سقط بعد عرقلة من على آل بليهي ويطالب الحكم بركلة جزاء لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب

10’ عشر دقائق أولي من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للهلال بهدف عن طريق صالح الشهري

صااالح الشهري يحرز هدف #الهلال الأول في الدقيقة الثالثة 👏🏼 pic.twitter.com/iXfMra0rTD — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 16, 2020

9’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

8’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء وضغط على دفاعات الاتفاق

7’ تنفيذ الركنية بعرضية من جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

6’ تسديدة قوية من هتان باهبري من على حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس رايس مبولحي إلى ركنية للهلال

5’ ركنية للاتفاق تنفذ بعرضية من أسامة الحدادي لداخل المنطقة لكن ابعدها عبدالله المعيوف ومرت بدون خطورة

الهدف جاء بعد انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق محمد البريك الذي مررها عرضية أرضية على القائم القريب تلقاها صالح الشهري بتسديدة رائعة على يمين الحارس رايس مبولحي

4’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للهلال عن طريق صالح الشهري

3’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الهلال بعد تدخل قوي من سعيد الربيعي على محمد كنو

2’ انطلاقة من هتان باهبري من داخل يمين المنطقة ثم يسدد كرة قوية لكن امسكها الحارس رايس مبولحي بثبات

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / عبدالله الخطيب / فواز الطريس / عمر السنين / سعد آل خيري اليامي / حامد الغامدي / صالح آل جمعان العمري / عبدالله الصالح / سليماني دوكارا / إليريك باربوسا دي سوزا

الاتفاق: يبدأ المدرب خالد العطوي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من رايس مبولحي / سعيد الربيعي / صالح القميزي / سيدريك يامبيري / أسامة الحدادي / علي هزازي / فيليب كيس / ابراهيم محنشي / نعيم السيلتي / هزاع الهزاع / محمد الكويكبي

البدلاء / عبدالله الحافظ / بافيتيمبي جوميس / أمير كردي / نواف العابد / أندري كارييلو / ناصر عيسي الدوسري / محمد الشلهوب / محمد الواكد / عبدالله عطيف

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "الاتفاق"، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين #الهلال_الاتفاق#الهلال 💙 pic.twitter.com/UcKKOyARfx — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 16, 2020

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / محمد جحفلي / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / سلمان الفرج / هتان باهبري / سيباستيان جيوفينكو / كارلوس إدواردو / صالح الشهري

تشكيل الفريقين:

و على الرغم أن الزعيم يحتل المركز الأول فى جدول الدورى السعودى برصيد 30 نقطة بينما يحتل فارس الدهناء فى المركز العاشر برصيد 17 نقطة، إلا أنه متوقع أن يشهد اللقاء أداء قتالى لكلا الفريقين أملًا فى التأهل للدور نصف النهائى.

وكان الهلال قد حقق الفوز فى آخر لقاءاته فى الدورى السعودى أمام فريق الوحدة بنتيجة 3-1، وتعادل فريق الاتفاق في آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق ضمك بنتيجة 2-2.

وتأهل الزعيم للدور الربع النهائى فى كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مواجهة فريق الفيصلى فى دور الـ16، وانتهت المباراة بنتيجة 2-2 وفاز الموج الأزرق بضربات الترجيح، بينما تأهل فارس الشرقية لدور الـ8 بعد فوزه على فريق أحد بنتيجة 7-1.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد الاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./