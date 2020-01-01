الهلال يُغير نظام التدريبات في الاتفاق

مباراة كبيرة منتظرة

أحدث خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي تغييرًا على نظام التدريب بسبب الاستعداد للمواجهة المهمة أمام الهلال في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

المدرب السعودي أعاد للمرة الأولى منذ أسبوعين نظام التدريب على فترتين صباحية ومسائية نظرًا لأهمية المباراة وقوتها أمام متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

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وبدا واضحًا من تدريبات الاتفاق أن العطوي سيتراجع نسبيًا عن أسلوب اللعب الهجومي الذي انتهجه مع الفريق خلال المباريات الأخيرة في الدوري السعودي، بحيث يعتمد طريقة لعب أكثر توازنًا تعتمد على الزيادة العددية للاعبين في خط الوسط.

وتضاءلت فرص المهاجم التونسي نعيم السليتي في اللحاق بالمباراة، بعدما غاب عن المران في اليومين الأخيرين، إذ أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرًا حاجته للمزيد من الوقت للتعافي تمامًا من إصابته في العضلة الخلفية، والتي تُبعده عن اللقب منذ شهر تقريبًا.

الاتفاق نجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين من الدوري السعودي على الفيصلي وأبها ويرغب في مواصلة تلك السلسلة الإيجابية أمام الهلال الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن النصر.

وكان لاعب وسط الفريق فيليب كيش قد أثار الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي السعودي حين قال أنهم يرغبون في الفوز على الهلال لمساعدة النصر على تقليص الفجوة في الصدارة، وقد طالب عدد من النقاط والمحللين بإحالة اللاعب السلوفاكي للتحقيق بعد تلك التصريحات.

الاتفاق يتواجد حاليًا في المركز الـ10 من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، وسيلتقي مع الهلال مساء السبت القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.