قبل الهلال والاتحاد - تاريخ مواجهات الأندية السعودية في أبطال آسيا

نستعرض لكم فيما يلي تاريخ مواجهات الأندية السعودية أمام بعضها

ماجد جزر فيسبوك تويتر

تنتظر جماهير الكرة العربية والسعودية على وجه التحديد مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة".

ولا تُعد هذه المواجهة الأولى بين فريقي الهلال والاتحاد على الصعيد القاري، حيث التقيا من قبل في نسخة 2011، وكان الفوز حليف الزعيم.وبمناسبة هذه المواجهة القوية والمنتظرة بين الفريقين نستعرض لكم فيما يلي تاريخ مواجهات الأندية السعودية أمام بعضها بمنافسات دوري أبطال آسيا :

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- عام 2009 تواجه الاتحاد و الشّباب في دور أبطال آسيا دور الـ16 انتهى بفوز العميد بهدفين لهدف في جدة.

- التقى الهلال بالاتحاد عام 2011 ببطولة دوري أبطال آسيا دور الـ16 و انتهى اللقاء بفوز الاتحاد بنتيجة ٣-١ .

- عام 2012 التقى الاتحاد والأهلي ذهاباً و إياباً في نصف النهائي و انتهى بفوز الاتحاد ذهابًا بهدف دون رد وفوز الأهلي إيابًا بهدفين دون رد.

- الاتحاد و الشّباب في دور الـ16 و انتهى اللقاءين بفوز الاتحاد ذهابًا بهدف دون رد و انتهى لقاء الإياب بنتيجة ٣-١.

في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا 2019 واجه نادي الهلال مواطنه الأهلي في دور الـ16 وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 4\2 لصالح الزعبم وكانت أقيمت على ملعب الراقي.

مباراة الإياب بين الفريقين والتي أقيمت في الرياض حسمها نادي الأهلي لصالحه بنتيجة هدف مقابل لا شيء ولكن النتيجة لم تكن كافية ليتأهل الهلال