فوز الهلال على الاتحاد يؤجل ديربي الرياض

يلتقي نادي الهلال بنادي السد القطري

ماجد جزر

تسبب تأهل نادي الهلال السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في تأجيل مباراتين للفريق في بطولة الدوري السعودي المحترفين أمام الاتفاق والنصر.

الهلال تخطى عقبة الاتحاد في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 3\1 بمجموع المباراتين، ليضرب موعدًا مع نادي السد القطري في نصف نهائي البطولة.

ومن المنتظر تأجيل مواجهة الهلال والاتفاق يومًا واحدًا لتقام يوم 5 أكتوبر المقبل، فيما تم تأجيل مباراة الديربي بين الهلال و النصر يومين لتلعب يوم 27 أكتوبر.

ويلتقي نادي الهلال بنادي السد القطري في مباراة الذهاب بالعاصمة الدوحة يوم 1 أكتوبر، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 22 أكتوبر في الرياض.

يُذكر أن الهلال نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال آسيا أربع مرات، وأصبحت خمس بعد لقاء مساء أمس الثلاثاء .