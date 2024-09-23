بداية المشاكل؟ .. وكيل كوليبالي يكشف موقف مدافع الهلال من قرار جيسوس "الغريب"

الهلال حقق الفوز على العميد

كشف إبراهيم رمضاني أحد المسؤولين في وكالة "LIAN SPORTS GROUP" التي تُمثل مدافع الهلال، خاليدو كوليبالي، عن موقف موكلهم من قرار مدربه، جورج جيسوس، باستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد في آخر جولات دوري روشن السعودي.

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المدرب البرتغالي كان قد فاجأ الجميع باستبعاد المدافع السنغالي من المباراة، مفضلًا عليه الظهير الأيسر رينان لودي، تطبيقًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم بإشراك 8 أجانب فقط في كل مباراة، وهو القرار الذي وُصف بالغريب من عديد المشجعين والإعلاميين خاصة مع تواجد اللاعب أساسيًا منذ وقع للزعيم صيف 2023.

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الهلال حقق الفوز باللقاء 3-1 وقد بدأ البعض يتحدث عن غضب كوليبالي وعدم تقبله لقرار جيسوس، لكن رمضاني نفى كل ذلك، مشيرًا إلى أن المدافع السنغالي تقبل القرار وتفهمه وقام بالتصرف المتوقع عقب اللقاء بتهنئة زملائه بالفوز.

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وأضاف لصحيفة الرياضية "لا يوجد أي مشكلة بالنسبة لكوليبالي بعد استبعاده السبت، وهو يحترم القرار الفني الخاص بجيسوس، وعقب المباراة تعامل بشكل طبيعي ونشر تهنئة لفريقه عبر إنستجرام ويستعد للمواجهات المقبلة بكل قوة".

يُشار إلى أن جيسوس كان قد أوضح عقب المباراة أن اختياره للظهير الأيسر البرازيلي جاء لإيقاف خطورة موسى ديابي نجم الاتحاد خاصة سرعته في الانطلاق.