"المملكة أرينا" يقلق جماهير الهلال .. صورة تنذر بغيابه عن قمة الاتحاد والنخبة الآسيوية!

ماذا يحدث في المملكة أرينا؟

رغم تبقي 34 يومًا على مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، والمقرر أن يستضيفها الهلال، في تاريخ محدد خلال يوم 19 سبتمبر المُقبل، في قمة الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، يبدو أن موقف ملعب المملكة أرينا، لا يزال غامضًا، والتساؤلات تتواصل حول مدى جاهزية الملعب لاستضافة القمة.

ومن المقرر أن يخوض الهلال، مواجهة النصر، غدًا، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ثم يستهل دوري روشن، بحلوله ضيفًا على الأخدود، في 24 أغسطس، ضمن الجولة الأولى، ثم يستضيف الهلال مواجهة ضمك، في الجولة الثانية، وتقرر إقامة اللقاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ثم يخوض مواجهة الرياض خارج أرضه بالجولة الثالثة في 13 سبتمبر، قبل أن يستضيف مباراة الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة.

ونشر الإعلامي الرياضي معن القويعي، عبر منصة (إكس)، صورة لملعب الهلال، وهو تحت أعمال الصيانة، برسالة قال فيها "العمل جاري في المملكة أرينا"، فيما تشمل الصيانة، تغييرًا في محيط الملعب الذي تملؤه الرمال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثارت الصورة قلق جماهير الهلال، والتي تساءلت بشأن موعد جاهزيته لاستضافة مباريات الفريق، فيما تساءل متابعون بشأن ما إذا كان جاهزًا قبل مواجهة القمة أمام الاتحاد، أو انطلاق الجولة الأولى في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأسفرت قرعة دوري النخبة الآسيوية، عن خوض الهلال 4 مباريات على أرضه أمام فرق بيرسبوليس الإيراني، والشرطة العراقي، والاستقلال الإيراني، والغرافة القطري، بينما يخوض مواجهات خارج أرضه، أمام السد والريان القطريين، والعين والوصل الإماراتيين.