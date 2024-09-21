قبل انطلاق الكلاسيكو .. جورج جيسوس يفاجئ الاتحاد بتغيير عاجل في تشكيل الهلال!

تعرف على مفاجأة جيسوس قبل ساعات من مواجهة الكلاسيكو

فاجأ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق نادي الهلال، نظيره الاتحاد قبل انطلاق مباراة الكلاسيكو بين الفريقين، التي ستنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم السبت.

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ويستضيف الهلال نظيره الاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي تحت شعار "نحلم ونحقق".

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وكشف الإعلامي عبد الله الحنيان عن قرار المدرب جيسوس باستبعاد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشكيلته قبل مواجهة الاتحاد بساعات قليلة.

وقرر جيسوس الاعتماد على الثنائي علي البليهي وحسان تمبكتي في قلب دفاع الهلال خلال مباراة الكلاسيكو، في مفاجأة لم يتوقعها الجميع.

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وضم جيسوس بدلًا من كوليبالي في قائمة الهلال لمواجهة الاتحاد، النجم البرازيلي رينان لودي، حيث تشير التقارير إلى مشاركته بصفة أساسية على حساب ياسر الشهراني.