اتفاق مفاجئ بين الاتحاد والشباب "يسهل" صفقة الهلال المرتقبة

تطورات مفاجئة في الميركاتو الصيفي..

توصل نادي الشباب السعودي، إلى "اتفاق" مع عملاق جدة الاتحاد؛ سيكون الفريق العاصمي الهلال، هو أكبر المستفدين منه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال حسم أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بـ"التتويج" بلقب كأس السوبر السعودي، بعد تخطي عقبة الأهلي في نصف النهائي، ثم الفوز على النصر (4-1) في المشهد الختامي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي، عن تواصل محمد المنجم، رئيس نادي الشباب، مع مسؤولي العميد الاتحادي؛ لإقناعهم بالانسحاب من صفقة المدافع الإسباني ماريو هيرموسو.

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هيرموسو أصبح لاعبًا حرًا منذ 1 يوليو 2024، وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ وسط اهتمام من الاتحاد والشباب بالتعاقد معه.

وأشار العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن الليث الشبابي ينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية حاليًا؛ من أجل حسم التعاقد مع المدافع الإسباني، وذلك بعد موافقة الاتحاد على الانسحاب من الصفقة.

ومن أجل الحصول على الضوء الأخضر من "الاستدامة".. أعلن الإعلامي الرياضي أن المنجم اشترط على اللجنة؛ الموافقة على صفقة ماريو هيرموسو، وتسجيله في قائمته؛ لكي يتم التخلي عن متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الحربي يحظى باهتمام كبير للغاية من نادي الهلال، الذي عرض مبلغ 80 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى لاعبين اثنين، من أجل حسم الصفقة لمصلحته في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهو الأمر الذي قد يتحقق، إذا أكمل الشباب "التعاقد" مع هيرموسو.