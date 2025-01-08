"نحن عقدة الهلال التاريخية!" .. ممثل الاتحاد يرد على المبالغة في الاحتفالات بعد إقصاء الزعيم

الاتحاد يقدّم موسمًا رائعًا في 2024-25..

رد عبدالرحمن الزهراني، ممثل نادي الاتحاد في قرعة نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على إدعاءات البعض بـ"مبالغة" العميد في الاحتفالات، بعد إقصاء الهلال.

الاتحاد تأهل إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس؛ بعد الفوز (3-1) على الهلال بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2)، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

وبعد التأهل.. أسفرت القرعة التي أجريت مساء اليوم الأربعاء، عن مواجهة قوية للعميد الاتحادي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ضد الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الشباب.

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وفي هذا السياق.. قال الزهراني في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"؛ بعد القرعة: "الاحتفالات أمام الهلال طبيعية.. نحن نتحدث عن مباراة (خروج مغلوب)، وليست مجرد 3 نقاط".

ونفى ممثل الاتحاد أن تكون هذه الفرحة أو الاحتفالات، بسبب كسر "عقدة" المواجهات ضد الهلال، والتي شهدت 13 مباراة بدون تحقيق انتصار؛ قائلًا: "إذا تحدثنا عن ذلك.. نحن من كنا نشكل عقدة للزعيم".



وطالب الزهراني الجميع بالعودة إلى كتب التاريخ؛ ليشاهدوا كيف حقق الاتحاد سلسلة متتالية من الانتصارات والمباريات "دون هزيمة"، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.



وبخصوص نتيجة قرعة نصف نهائي الكأس.. اعتبر الزهراني أن كل المنافسين "أقوياء"، سواء الشباب الذي سيقابله الاتحاد رسميًا، أو أي خصم آخر كان من الممكن أن يقع معه، مشددًا على أن النادي الذي يريد اللقب، يجب أن يتخطى كل الصعاب.



وختامًا.. أكد عبدالرحمن الزهراني أن هدف الاتحاد الأول، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ هو التتويج بالثنائية المحلية "دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".



جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 36 نقطة من 12 فوزًا مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ وبفارق نقطتين عن نادي الهلال "الوصيف".

