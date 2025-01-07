فيديو | "جيسوس غامر بميتروفيتش وهذا الدليل!" .. الهلال يتعرض لضربة قوية في كلاسيكو الاتحاد

نجم الهلال يتعرض لـ"الانتكاسة" ضد الاتحاد..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "ضربة قوية" في كلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حاليًا، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

وفي الدقيقة 11 من الكلاسيكو.. سقط أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الهلالي، على أرضية ملعب "المملكة أرينا"، متأثرًا بالإصابة.

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أطباء الهلال نزلوا إلى أرضية الملعب مباشرة؛ إلا أنهم طلبوا من الجهاز الفني بقيادة جورج جيسوس، تبديل ميتروفيتش لعدم قدرته على إكمال الكلاسيكو، ليتم إقحام ماركوس ليوناردو بدلًا منه.

ومن ناحيته.. فجّر الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص معاناة المهاجم الصربي المتألق أمام الاتحاد.

الشهراني كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "إصابة ميتروفيتش في العضلة الخلفية، خلال الدقائق الأولى من الكلاسيكو.. واضح أنها نفس الإصابة التي كان يشتكي منها، في الأيام الماضية".

وأوضح الشهراني أن الطاقم الطبي بنادي الهلال، وقت دخوله إلى أرضية الملعب؛ كان يعلم بإصابة اللاعب وعدم قدرته على إكمال الكلاسيكو؛ لذلك طلب التبديل مباشرة؛ في إشارة إلى أن جيسوس أشرك ميترفيتش وهو غير جاهز 100%.

ميتروفيتش كان مشكوك مشاركته في الكلاسيكو؛ حيث عانى من الإصابة خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية لنادي الهلال، مساء أمس الإثنين فقط.