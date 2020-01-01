البلايلي: الهلال كان الأفضل والأهلي لا يزال منافسًا على اللقب

الزعيم فاز بالكلاسيكو بثلاثية مقابل هدف وحيد

يرى الجزائري يوسف البلايلي؛ لاعب الأهلي السعودي، أن الهلال استحق الفوز على الراقي، مؤكدًا أنه رفقة زملائه سيواصلون العمل من أجل العودة للانتصارات.

الزعيم حقق الفوز أمام الراقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من الدوري المحلي.

سجل الثلاثية سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس وعلي آل بليهي، بينما أحرز هدف الفريق الجداوي الوحيد السوري عمر السومة.

وقال البلايلي، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "قدمنا بالشوط الأول مباراة جيدة وتمكنا من تعديل النتيجة، لكن في الشوط الثاني تراجعنا بدنيًا وذلك أثر علينا، في المقابل كان الهلال أفضل واستحق الفوز، ونحن سنعمل أكثر حتى نعود للانتصارات".

وأضاف: "نريد إسعاد جمهورنا وأن نهديهم بطولة، ما زلنا مرشحين للقب، سنواصل العمل من أجل تحقيق ذلك".

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 27 في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الصدارة، ولا يزال له مباراة مؤجلة، أما الراقي فيحتل المركز الرابع وتجمد رصيده عند 23 نقطة.