شكوك حول مشاركة عطيف في كلاسيكو الأهلي

الإصابة قد تعيق مشاركة نجم وسط الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى الجهاز الفني للهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، ضربة موجعة في مران الفريق مساء أمس الإثنين، بعد تعرض عبد الله عطيف؛ لاعب الفريق، لوعكة صحية.

الزعيم يلاقي الراقي في تمام الثامنة ونصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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وأصيب عطيف بالأمس بنزلة برد حادة، اضطرته لعدم استكمال الحصة التدريبية، على أن يحدد طبيب الفريق موقفه من المشاركة في كلاسيكو الليلة قبل ساعات من اللقاء.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الزعيم برباعية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

رباعية الأزرق في الذهاب سجلها عبد الله الحافظ وبافيتيمبي جوميس "ثلاثة أهداف"، بينما أحرز ثنائية الراقي عمر السومة ودجانيني تافاريس.