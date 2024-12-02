"الثأر من الأهلي المصري يتأجل!" .. تصنيف متأخر للهلال في قرعة كأس العالم للأندية 2025

تسريب "تصنيف الأندية" قبل قرعة المونديال..

الجميع يترقب قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بـ"النظام الجديد"، في صيف عام 2025؛ بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، لأول مرة في التاريخ

وتجرى القرعة في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس القادم؛ حيث توزع الأندية الـ32 المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير، على 4 مستويات أو تصنيفات؛ تضم كل منها 8 فرق.

وقبل القرعة.. كشفت قناة النادي الأهلي عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتمد في تصنيف الأندية على عاملين؛ الأول قيمة البطولة القارية وترتيبها، والثاني تصنيف النادي على المستوى القاري.

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وأشارت القناة مساء اليوم الإثنين، إلى أنه بناء على ذلك، كانت أعلى البطولات في تصنيف "فيفا"؛ هي دوري أبطال أوروبا، ثم "كوبا ليبرتادوريس" الخاصة بأندية أمريكا الجنوبية.

وأوضحت أن ذلك أثر على تصنيف الأندية العربية تحديدًا؛ حيث سيتواجد فريق الأهلي المصري، إلى جانب العملاق السعودي الهلال، في "المستوى الثالث" خلال القرعة.

وفيما يلي.. تصنيف قرعة كأس العالم للأندية 2025 - حسب ما انفردت به قناة النادي الأهلي -:

* التصنيف الأول: ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلامنجو وفلومينينسي وبالميراس من البرازيل، وريفر بليت الأرجنتيني.

* التصنيف الثاني: يوفنتوس الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بنفيكا وبورتو البرتغاليين، إنتر الإيطالي، وبوكا جونيوز الأرجنتيني.

* التصنيف الثالث: ريد بول سالزبورج النمساوي، الأهلي المصري، الوداد المغربي، الهلال السعودي، أولسان هيواندي الكوري الجنوبي، مونتيري وكلوب ليون من المكسيك، وبوتافوجو البرازيلي.

* التصنيف الرابع: صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، باتشوكا المكسيكي، سياتل ساوندرز وإنتر ميامي الأمريكيين، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وأوراوا رد دايموندز الياباني.

ومن هذا التصنيف المُسرب.. لن يواجه نادي الهلال نظيره الأهلي، في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ ليتأجل الثأر السعودي من أبطال مصر، بعد الخسارة أمامهم (0-4) في نسخة عام 2021، وتحديدًا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتغيب العديد من الأندية العملاقة، عن النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد"؛ على رأسهم برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي، سواء بسبب عدم تتويجهم بالبطولة القارية أو تراجع تصنيفهم مؤخرًا.

جدير بالذكر أن عديد الأندية العالمية، في مقدمتهم العملاق الإسباني ريال مدريد، أعربوا عن رفضهم لهذه البطولة الجديدة؛ معتبرين أنها ستسبب إرهاقًا للاعبين، دون فوائد أو عوائد كبيرة منها.