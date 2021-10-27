"كلاهما مدعوم من الحكام" .. أوجه التشابه بين الهلال السعودي والأهلي المصري

"الهلال محظوظ ولكن"

عدد الناقد الرياضي حاتم خيمي أوجه التشابه بين ناديي الهلال السعودي والأهلي المصري، مؤكدًا أن كلاهما محظوظ بدرجة كبيرة.

الحديث خلال الفترة الحالية كثير عن حظ الهلال، بعدما تمكن من خطف الفوز أمام الرائد في اللحظات الأخيرة، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقبلها تأهل الزعيم إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بالفوز أمام جاره النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، في مباراة اعتبر الكثيرون أن الحظ ساند الأزرق في اللقاء.

وقال خيمي، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة روتانا": "دائمًا ما أشبه الهلال بالأهلي المصري، سبحان الله الحديث عن الفريقين متشابه بدرجة كبيرة جدًا، أولًا من ناحية تسجيل الأهداف بعد الدقيقة 90، الأهلي والهلال من أكثر الفرق التي تسجل في ذلك الوقت، كذلك الجانب القوي المتشابه بين الفريقين أنهما مدعومان والحكام يساعدونهما، هذا كلام الأغلبية، هذا تشابه كبير بينهما".

وأضاف: "حقيقةً الهلال نعم محظوظ، لكن السؤال هل يستحق أن يكون محظوظًا أم لا؟، الهلال بكل أمانة يستحق الحظ، الحظ دائمًا يذهب خلف من يعمل بطريقة صحيحة، فالهلال منذ قرابة عشر سنوات هو أفضل فريق في آسيا وليس في المملكة فقط، في 2014 لقب دوري الأبطال من حق الهلال لولا الأخطاء التحكيمية، وفي 2017 خاض مباراة من جانب واحد أمام أوراوا لكن اللقب هرب منه، وفي 2019 نال اللقب، وحاليًا هو بالنهائي، ليس معقولًا أن يحدث هذا مع فريق محظوظ، بالطبع هذا نتاج عمل ومجهود".