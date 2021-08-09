مفاجأة .. الهلال والأهلي والاتحاد لن يسجلوا لاعبيهم الجدد!

الهلال رغم حصوله على شهادة الكفاءة لم يسجل لاعبيه الجدد حتى الآن

أكد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري أن نادي الهلال السعودي رغم أنه حصل على شهادة الكفاءة المالية إلا أنه لن يتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد في قائمته للموسم الجديد، رفقة ناديي الأهلي والاتحاد.

الهلال لم ينجح في النتائج الأولية لشهادة الكفاءة المالية، لوجود ديون عليه لم يتم تسديدها، لكنه نجح خلال أسابيع قليلة في سداد كافة الديون، ومن ثم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

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أما الراقي والعميد فحتى الآن لم يحصلا على الشهادة، وأمامهما مهلة فقط حتى 21 من أغسطس الجاري، لسداد كافة الديون والحصول عليها.

لكن الشهري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن يستطيع الهلال والأهلي والاتحاد تسجيل لاعبيهم الجدد حتى لو استطاعوا الحصول على شهادة الكفاءة المالية لوجود ثمانية اجانب بعقود سارية".

وأضاف: "النصر فقط من يمكنه تسجيل لاعبيه لالتزامه بالعدد المعتمد بشرط الحصول على الكفاءة".

الإعلامي اختتم: "هل سيستحدث نظام جديد؟، هل سيعود لاعب الاستثمار؟، ننتظر".

الزعيم تعاقد مع ثنائي أجنبي خلال الصيف الجاري، هما المالي موسى ماريجا، والبرازيلي ماتيوس بيريرا.

أما العميد فضم صفقة وحيدة بالصيف الجاري، هو البرازيلي إيجور كورونادو، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.

بينما تعاقد الراقي مع السنغالي حسن نداو، البرازيليين باولينيو وجانكلير بيريرا، الكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني إزجيان أليوسمي.