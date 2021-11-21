"الهلال أكثر فريق استفاد من التحكيم عبر التاريخ"

يرى الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، أن فريق نادي الهلال هو أكثر فريق استفاد من الأخطاء التحكيمية عبر التاريخ، متحدثًا عن اتهامه بأنه يعاني من فوبيا الهلال.

الهلال يستعد لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

الشهري قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية: "تاريخيًا، فريق نادي الهلال هو أكثر فريق استفاد من التحكيم، وعندما أقول هذا الكلام يتهموني بأنني لدي فوبيا من الهلال".

الإعلامي الرياضي تابع: "الآن علي البليهي بعد المباراة غرس العلم وأصبح أسطورة، ومحمد الجحفلي سجل هدف تسلل أصبح أيضًا أسطورة".

مبارك الشهري واصل: "عندما يتحدث الزملاء الإعلاميين ويدعمون الفرق المنافسة للنصر وأيضًا يلاحقون نجوم النصر حتى في المطارات يكون الأمر عاديًا، ولكن عندما أتحدث عن أخطاء التحكيم حصلت في الملعب يقولون أنها فوبيا الهلال".

مبارك الشهري :

الهلال أكثر الأندية استفادةً من أخطاء التحكيم ..

الحصاد الرياضي ...@Mubark_m9 pic.twitter.com/GOAkOBvPrj — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 20, 2021

واختتم الشهري تصريحاته قائلًا: "الزميل أسامة النعيمة يقول عبر أحد البرامج لماذا لا يتحدثون أن الهلال لديه 7 بطولات آسيوية، وهذا ما نقوله دائمًا، هل يريدنا أن نقول أن الهلال لديه 10 بطولات آسيوية؟".

"بوهانج سيكون ممر شرفي للهلال بنهائي آسيا"

ويسعى الهلال لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، لكي يرتفع رصيده من البطولات الآسيوية إلى 8 بطولات، وأن ينفرد بصدارة ترتيب قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري الأبطال.