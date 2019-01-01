حفل غنائي وأساطير الكرة العالمية - أسعار تذاكر اعتزال القحطاني

الأول من ديسمبر موعدًا للمباراة الأخيرة للقحطاني كلاعب

كشف "موسم الرياض"؛ الذي تنظمه وزارة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، عن أسعار تذاكر مهرجان اعتزال ياسر القحطاني؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق.

مهرجان الاعتزال من المقرر أن يقام في الأول من ديسمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، على أن تنطلق فعالياته في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى منتصف الليل بتوقيت الرياض.

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وحدد منظمو موسم الرياض 120 ريال كسعرًا لتذاكر عائلات، بينما تتراوح أسعار تذاكر الأفراد ما بين 120 و200 ريال.

بينما جاءت تكلفة تذاكر المنصة الذهبية 1800 ريال، والمنصة الفضية ما بين 800 و1000 ريال، أمام البلاتينية بلس 3500 ريال، والبلاتينية 2500 ريال.

وأوضح موسم الرياض أن فعاليات المهرجان من المقرر أن تشمل حفلًا غنائيًا يحيه الثلاثي رابح صقر وأسماء المنور ووليد الشامي، بالإضافة إلى مباراة ستجمع بين نجوم الكرة العالمية والهلال.

يذكر أن القحطاني كان قد كشف من قبل عن نجوم العالم المشاركين في المباراة، وأتى على رأسهم فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو وصامويل إيتو وروبين فان بيرسي. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ37 عامًا كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في 13 من إبريل عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري السعودي مع الزعيم بعد منافسة شرسة مع الأهلي.