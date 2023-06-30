ليس للهلال .. اسم عالمي يرحب بتدريب الأهلي

الأهلي اقترب من التوقيع مع مدربه الجديد

اقترب النادي الأهلي، من التوقيع مع مدربه الجديد، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الأهلي تعاقد مع 4 صفقات رسمية – حتى الآن -، استعدادًا للموسم القادم؛ وهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، بالإضافة إلى الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.

وحسب الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، عقد مسؤولو الأهلي، اجتماعًا مع المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتحت عنوان "خاص".. كشف الجدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الاجتماع بين الأهلي وجاتوزو، سار بشكل إيجابي؛ حيث لا يُمانع المدير الفني الإيطالي، في القدوم إلى السعودية.

ونفى الإعلامي الرياضي، الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية، بشأن تفاوض نادي الهلال، مع المدرب الإيطالي.

جينارو جاتوزو البالغ من العمر 45 سنة، درب أندية سيون السويسري، وميلان ونابولي وفيورنتينا وباليرمو وبيزا في إيطاليا، وأوفي كريت اليوناني، بالإضافة إلى فالنسيا الإسباني.

وطوال مسيرته التدريبية، لم يحقق جاتوزو، سوى لقب وحيد فقط، كان في موسم 2019-2020؛ عندما حصل على كأس إيطاليا، مع نابولي.