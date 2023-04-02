"الهلال سيطر في غيابه .. ميسي الأنسب له الأهلي"

ميسي لا يزال يمضي دون الرد على تساؤلات الكثيرين، ليترك كل فرد يحدد له الوجهة المناسبة من وجهة نظره

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الأهلي النادي الوحيد من بين كبار الأندية السعودية الذي خرج من التقارير التي تتحدث عن المنافسة على التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، رغم أنه الأنسب له وفقًا للتونسي طارق ذياب؛ نجم الراقي الأسبق.

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وجهة ليو المقبلة محل تساؤل لدى الكثيرين، خاصةً وأنه لم يطرأ أي جديد في ملف تجديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي.

وعلق ذياب على موقف ميسي الغامض، قائلًا لقناة "بي إن سبورتس": "الأنسب لميسي هو برشلونة، لكن أعتقد أنه سيستمر لعام آخر مع باريس سان جيرمان ثم سينتقل لأمريكا، ومن ثم سيحضر كأس العالم للمنتخبات 2026م في أمريكا".

وأضاف: "أما إذا قرر الذهاب للسعودية، فالأهلي الأنسب له، لا الهلال ولا النصر، الأهلي لا بد أن يعود لدوري المحترفين، انظروا للدوري بدونه!، الهلال سيطر في غيابه".

يذكر أن الراقي ينافس الموسم الجاري في دوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما هبط له في نهاية الموسم الماضي، إذ يحتل المركز الثاني به برصيد 52 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، وتتبقى ثماني جولات على النهاية.

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