الهلال استعجل في ضم بديله .. نجم فرنسا يقترب من السعودية وعقبة وحيدة أمام الصفقة!

اسم عالمي كبير قريب من الدوري السعودي..

SHAHID

اقترب أحد النجوم العالميين، من الانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ووفقًا للإعلامي الرياضي تركي الغامدي، تواصل المسؤولون عن الرياضة السعودية، مع النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي ميلان الإيطالي؛ لضمه في الميركاتو الشتوي القادم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الغامدي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن "ترحيب" ميلان ببيع عقد هيرنانديز إلى السعودية، خلال الصيف القادم؛ بعد أن رفضوا الفكرة في الصيف الماضي، نظرًا لضيق الوقت، وعدم إمكانية التعاقد مع بديل.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن العقبة الوحيدة أمام الصفقة حاليًا؛ هي طلب "حاشية" النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 سنة، عمولة مالية ضخمة.

جدير بالذكر أن الهلال، وضع ثيو هيرنانديز كـ"هدف أساسي" لتدعيم مركز الظهير الأيسر، في الميركاتو الصيفي الماضي، وعندما فشل في ضمه، تعاقد مع البرازيلي رينان لودي رسميًا، من مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية "يناير 2024".

SHAHID