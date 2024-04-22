"على الهلال استبعاده" .. تصرف ميشايل مع مالكوم يثير غضب الجماهير قبل لقاء العين

الهلال يستعد لمواجهة مصيرية في الغد وهو ما زاد من الغضب تجاه تصرف ميشايل..

جمهور الهلال لا يتحمل أي شيء في الوقت الحالي خوفًا من مواجهة الغد المصيرية أمام العين الإماراتي، والبرازيلي ميشايل ديلجادو؛ جناح الفريق، تسبب في غضبهم بتصرفه.

الزعيم يلتقي بنظيره الإماراتي غدًا الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

هذه المباراة المصيرية تأتي بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الهلال في الذهاب بالإمارات برباعية مقابل هدفين، لذا الجمهور غير مستعد لغياب أي عنصر أساسي عن الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن من جانب الحسابات الجماهيرية الهلالية فقد نشرت مقطع فيديو تزعم أنه من تدريبات اليوم الإثنين، يظهر خلاله ميشايل يتدخل بعنف على مواطنه مالكوم دي أوليفيرا خلال التقسيمة على هامش المران.

مالكوم لم يتعرض للإصابة، فقد قام برفع قدمه من الأرض قبل أن يتسبب تدخل مواطنه في سقوطه، لكن الجمهور لم يرحم ميشايل وتفاعل مع المقطع غاضبًا..

على سبيل المثال لا الحصر من ردود الجماهير، فقد علق أحدهم: "على هالتدخل أطالب باستبعاده من القائمة"، فيما كتب آخر: "مسوي مرجلة وفي الملعب يعك"، قبل أن يضيف ثالث: "يبي يلعب بدالة الله لا يوفقه".

يذكر أن الهزيمة في الذهاب كسرت سلسلة انتصارات الهلال التاريخية التي امتدت لـ34 مباراة متتالية.