"الهلال اختاره كحل طارئ" .. الشباب ينافس عمالقة إيطاليا على هداف إسبانيا

صفقة كبرى على رادار نادي الشباب في الصيف الحالي

دخل مسؤولو نادي الشباب، في منافسة شرسة مع عمالقة إيطاليا؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم منتخب إسبانيا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الشباب لم يحسم سوى صفقة أجنبية وحيدة، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الكولومبي جوستافو كوييار، قادمًا من نادي الهلال.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، يتنافس الشباب مع يوفنتوس وإنتر وروما؛ لحسم صفقة التعاقد مع ألفارو موراتا، هداف منتخب إسبانيا ونادي أتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى رغبة مسؤولي إنتر وروما، في تلبية طلبات المديرين الفنيين سيموني إنزاجي وجوزيه مورينيو، بضم مهاجم كبير في الصيف الحالي، في الوقت الذي يعمل فيه يوفنتوس، لتأمين بديل للصربي دوشان فلاهوفيتش، الذي اتفق مع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن الليث الشبابي، قادر على تأمين راتب للاعب الإسباني، أكبر من ما سيحصل عليه في حال انتقاله إلى الدوري الإيطالي؛ حيث لن يتقاضى هناك، إلا على 5 ملايين يورو، في الموسم الرياضي الواحد.

وكشفت الصحيفة، عن أن الشباب، ليس النادي السعودي الوحيد، الذي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع موراتا؛ حيث ارتبط اسم هداف منتخب إسبانيا، بفريقي الهلال والاتفاق أيضًا.

الهلال كان قد وضع ألفارو موراتا، كحل طارئ، في حال فشله في التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أو النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

جدير بالذكر أن موراتا، الذي مثّل نادي يوفنتوس في "فترتين"، من 2014 إلى 2016 ومن 2020 لـ2022، يفضل العودة إلى إيطاليا بدلًا من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين؛ خاصة أنه متزوج من إيطالية.