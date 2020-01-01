خاص | الهلال يُقدم عرضًا رسميًا لجناح إيفرتون، ويضعه كخيار ثانٍ خلف فييتو

الهلال يبحث عن بديل كارلوس إدواردو

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن الهلال مازال يُحاول ضم الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي، لكن صعوبة المفاوضات جعلت الإدارة برئاسة فهد بن نافل تُجهز الخطة البديلة.

وتتضارب الأنباء حول مدى إمكانية ضم فييتو الذي سبق ولعب لعدد من الأندية أبرزها إشبيلية وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وفولهام، حيث تتحدث بعض المصادر عن تواصل المفاوضات حوله، وتتحدث أخبار أخرى عن رفض الجناح القادر على شغل مركز المهاجم اللعب في الدوري السعودي.

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جول علم من مصادره أن الهلال أرسل عرضًا رسميًا لضم البرازيلي بيرنارد جناح إيفرتون المنضم له من شاختار دونستيك صيف 2018، وتبلغ قيمة العرض ستة ملايين جنيه إسترليني.

وأضافت تلك المصادر أن الهلال يضع بيرنارد صاحب الـ28 عامًا كخيار ثانٍ حال فشل في ضم فييتو، ولم يتوقف النادي هنا بل لديه خيار ثالث يعمل عليه وهو الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو لاعب سانتوس البرازيلي.

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أكدت موافقة سانتوس على عرض الهلال الثاني لضم سوتيلدو والبالغة قيمته سبعة ملايين دولار أمريكي، بعدما تم رفض العرض الأول (6 ملايين).

وعلم جول أن خيارات الهلال لتعويض رحيل كارلوس إدواردو بنهاية عقده إلى شباب الأهلي على الترتيب هي: فييتو ثم بيرنارد ثم سوتيلدو.

يُشار إلى أن بيرنارد لم يلعب أي مباراة مع التوفيز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، فيما كان قد خاض 27 لقاءً في الموسم الماضي و34 في موسمه الأول مع الفريق.

الهلال كان قد افتتح مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بالفوز على العين بهدف دون رد مساء السبت الماضي.