يذبحه الجمهور ويراضيه الاتحاد القاري .. آسيا تفاجئ نجم الهلال

خسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا، لكنه حصد جائزة فردية

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لن يخرج الهلال السعودي خارج الوفاض من نهائي دوري أبطال آسيا، فإن لم يحصد لقب البطولة، فمن نصيبه أن يحصد لقب فردي لأحد لاعبيه.

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الزعيم خسر إياب النهائي أمام أوراوا ريد الياباني بهدف نظيف، بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما، ليتوج الأخير بطلًا للقارة.

وبعد ثلاثة أيام من المباراة، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن الأزرق، بجائزة "نجم المستقبل" كأبرز اللاعبين الواعدين من بين المشاركين في المباراة النهائية، بعد منافسة مع كايتو ياسوي؛ لاعب الفريق الياباني.

الجائزة حصل عليها سعود بتصويت الجماهير، رغم أن الجمهور نفسه هاجم اللاعب بشدة عقب النهائي، متهمًا إياه بأنه أحد أسباب ضياع البطولة، في ظل الفرصة المحققة التي أهدرها بعدما انفرد بحارس أوراوا، لكن مثل هذه الاستفتاءات تعتبرها الجماهير مهمة وطنية، لإنجاح لاعب فريقها وإن لم تكن راضية عنه.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد خسر لقب نسخة 2017م أمام أوراوا أيضًا، قبل أن يخطف منه لقب 2019م من قلب سايتاما.

shahid