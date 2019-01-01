انتهت فرحة التأهل؟ احذر يا الهلال

لماذا يجب على الهلال الحذر بعد الاحتفال بالتأهل؟

تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، واحتفل الجميع بهذا التأهل رغم صعوبته، بعد تخطي فريق السد القطري بصعوبة بالغة، في نصف نهائي البطولة القارية.

الهلال نجح في إنهاء مباراة الذهاب التي أقيمت في الدوحة عاصمة قطر بالفوز برباعية مقابل هدف، قبل مباراة الإياب التي فاز بها السد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بالطبع الجميع احتفل بالتأهل إلى النهائي الآسيوي، ولكن قبل مواجهة أوراوا ريدز الياباني يوم 9 نوفمبر المقبل في ذهاب النهائي، هناك بعض الأمور يجب أن نتحدث عنها.

هناك وجه آخر لتأهل الهلال السعودي إلى النهائي، ويجب عدم تجاهله وهو الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الموج الأزرق على أرضه ووسط جماهيره.

لعل فرحة التأهل جعلت النسبة الأكبر لا تنظر إلى الخسارة التي تلقاها الهلال على أرضه ووسط جماهيره في مباراة العودة، والتي جائت بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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في الأدوار الإقصائية، يجب التركيز على عدم استقبال أهداف، خاصة في المباراة التي تقام على ملعب ووسط جماهيرك، ولم نرى هذا من الهلال في دور النصف نهائي.

فريق أوراوا ريدز الياباني، خصم الهلال في النهائي، لا يفرق بين اللعب على ملعبه أو خارج ملعبه، وهذه أكثر سمة له في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، خاصة في نصف النهائي.

أوراوا حقق الفوز على جوانزهو الصيني على أرضه ذهابًا بهدفين دون رد، وفاز إيابًا في الصين بهدف نظيف، وهو ما ينذر بفريق لا يفرق بين اللعب في ملعبه أو خارج ملعبه.

على الهلال الحذر ثم الحذر من تكرار سيناريو 2017، عندما واجه نفس الفريق في النهائي، وتعادل في الرياض بهدف لمثله، وخسر في اليابان بهدف دون رد، ليتوج أوراوا باللقب القاري.

وفي النهاية نتمنى لممثل الكرة السعودية والعربية في نهائي دوري أبطال آسيا التوفيق، وأن يعيد للعرب اللقب الغائب منذ عام 2011 الذي توج به السد.